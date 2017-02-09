موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي والقنوات الناقلة للمباراة

تقام غدا الجمعة الموافق 10 من شهر فبراير الجاري مباراة كرة قدم هامة تجمع بين الفريقين الأكثر شعبية في الوطن للعربي، وهما النادي الأهلى ونادي الزمالك كلاسيكو العرب، في مباراة بطولة السوبر المصري، ويستضيف كلاسيكو العرب بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ستاد ” محمد بن زايد ” في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا على التوقيت الخاص بجمهورية مصر العربية، وتتمتع هذه المباراة بشعبية كبيرة في جميع أرجاء الوطن العربي حيث من المقرر أن يحضر هذا اللقاء ما يزيد عن 41 ألف متفرج هذا بالإضافة للملايين المتابعين في جميع الدول العربية من خلال القنوات التي من المقرر أن تنقل هذا اللقاء، ونقدم لكم الآن موعد مباراة كلاسيكو العرب السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلى وللزمالك في أبو ظبي:

تم تحديد موعد مباراة كلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لعام 2017 يوم الجمعة غدا الموافق 10 فبراير، وتم اختار أرضية ستاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي في الإمارات لاستضافة اللقاء، كما أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إختيار طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم الدولي الألماني ” فليكس بريتش ” لإدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وتقام مباراة كلاسيكو العرب في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وليبيا، وفي تمام الساعة السابعة مساءا بالتوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية دولة العراق والسودان واليمن والكويت وقطر وجزر القمر، بينما تقام المباراة حسب التوقيى الخاص بدول تونس والجزائر في تمام الساعة الخامسة مساءا، وحسب التوقيت الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف اللقاء المرتقب وسلطنة عمان تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا، وفي تمام الرابعة عصرا بالتوقيت الخاص بدو المغرب وموريتانيا وتوقيت جرينتش الدولي.

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك:

هذا ومن المقرر أن تذاع مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على 4 قنوات فضائية وهي: قناة أبو ظبي الرياضية 1 Abu Dhabi Sports ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلقين المتميزين عصام عبده وعلى الكعبي، وقناة دي إم سي الرياضية dmc sports، وقناة النيل للرياضة Nile sport، وقناة أون سبورت On Sport HD.