توقيت مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك والقنوات التي تذيعها

يجمع ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي فريقي القمة المصرية الاهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر والتي مقرر لها أن تكون غدا الجمعه في السادسه مسادءً.وسيغيب عدد من اللاعبين الهامة من الفريقين لاسباب فنية و صحية من أبرزهم محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب غيابه الغير مبرر من تدريبات النادي لفتره طويلة ,وكذلك يغيب اللاعب مايوكا حيث سافر الى بلاده ولم يعد للتدريبات الا منذ بضعة أيام قليلة ,أما عن النادي الأهلي فيغيب النجم مروان محسن الذي قام بأداء قوي في بطولة الامم الافريقية المنتهية بحصول مصر على المركز الثاني ,ولكنه أصيب أثناء مباراة المغرب بالرباط الصليبي ,وأيضا يغيب كلا من عمرو السولية ورامي ربيعة بسبب اصابة كل منهما.وتنتظر الجماهير المصرية اللقاء بفارغ الصبر حيث تترقب من سيفوز بلقب السوبر المصري لعام 2016 والمقيمة للمرة الثانية على التوالى في الامارات العربيه المتحدة ,حيث اقيم أيضا في 2015 في امارة العين ,اللقاء الذي انتهي بفوز الاهلى بصعوبة على نظيره الزمالك بنتيجة 3-2.

ومن المقرر اذاعة تلك المباراة والتي تجمع قطبي الكرة المصرية على قناة onsport وابو ظبي الرياضية الاماراتية حصريا.وقد توجه كلا الناديين الى الامارات فذهب النادي الاهلي يوم 31 من شهر يناير ولحقه نادي الزمالك يوم 4 فبراير الموافق للسبت الماضي,وذلك للتجهيز للمباراة في معسكر مغلق قبل السوبر المصري.وقد لحق لاعبو المنتخب المصري بالناديين بعد مباراة نهائي افريقيا مباشرة من الجابون الى الامارات .وينتظر جماهير الكرة المصرية اللقاء بحماس شديد خاصة بعد اداء لاعبي مصر المشرف في الامم الافرقية وبعد ان كان لاعبو الاهلى والزمالك اصدقاء الامس في المنتخب سيصبحون خصوم اليوم في مباراة صعبه ينتظرها ليس فقط عشاق الاهلي والزمالك بل عشاق الكره المصرية .من جانبها أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” ,أن لقاء السوبر المصري سيقام في الامارات للمرة الثانية على التوالى على ملعب محمد بن زايد ,وذكرت أن لقاء السوبر المصري القادم سيقام أيضا في الامارات أكتوبر القادم.