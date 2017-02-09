الفيفا: مصر تقفز 12 مركزاً فى التصنيف وتحتل صدارة أفريقيا والعرب

منتخب مصر يسجل تصنيف متقدم فى التصنيف الشهرى الذى يصدر من الاتحاد الدولى لكرة القدم للفيفا، حيث قفز منتخب مصر فى تصنيف الفيفا الشهرى 12 مركزاً “دفعة واحدة” فى التصنيف الذى صدر اليوم الخميس الموافق 9 من فبراير 2017 من الاتحاد الدولى، حيث ظهر أن المنتخب المصرى استطاع أن يتفوق على نفسه فى هذا الشهر ليقفز مثل هذه القفزة الكبيرة، ليحتل منتخب مصر المركز الـ23 على مستوى العالم، بدلاً من من المركز الـ35 الذى كان يحتله المنتخب فى تصنيف الاتحاد الدولى الشهر الماضى، ليتم الإعلان رسميًا أن الفراعنة أستطاعوا أن يسجلوا وبجدارة مركز متميز فى صدارة قائمة المنتخبات الأفريقية التى صدرت هذا الشهر فى تصنيف الفيفا العالمى، حيث استطاع منتخب الفراعنة الصمود بكأس أمم أفريقيا 2017 الذى كانت فاعلياته فى دولة الجابون ليتأهلوا إلى المباراة النهائية فى البطولة والتى أنتهت فى الخامس من شهر فبراير الجارى، وجدير بالذكر أن منتخب مصر استطاع أن يحتل المركز الثالث ايضًا فى تصنيف الشهر الماضى على مستوى المنتخبات القارة الإفريقية ليأتى خلفًا لمنتخب السنغال ومنتخب كوت ديفوار فى التصنيف.

تصنيف المنتخبات الإفريقية بالفيفا:

ادى خروج منتخب كوت ديفوار من بطولة أمم أفريقيا من الدور الأول إلى تراجع تصنيفه حيث وصل إلى المركز الـ47 عالمياً، ويشاركه فى التراجع منتخب الجزائر الذى خرج ايضًا من نفس المجموعة ليحتل فى ترتيب الفيفا المركز الـ50 بين الفرق الأفريقية، بينما من جهة أخرى أستطاع منتخب الأرجنتين الإحتفاظ بمركزه بالاتحاد الدولى لكرة القم حيث مركز الصدارة، ليتخطى كلاً من منتخب البرازيل ومنتخب ألمانيا ومنتخب تشيلى ومنتخب بلجيكا فى الترتيب، واستطاع منتخب فرنسا الصعود بتصنيف الفيفا هذا الشهر ليستقر فى المركز السادس فى التصنيف ليزيح منتخب كولومبيا من تصنيفه ويتراجع تراجعًا طفيفًا حيث احتلالمركز السابع.

ومن جهة أخري يحتفل اليوم منتخب مصر بالتصنيف الجديد الذى احرزه فى اتحاد كرة القدم، حيث تم الإعلان رسميًا أنه استطاع التفوق على غريمه الوصيف منتخب السنغال فى قائمة المنتخبات الأفريقية بعدما استطاع أن يتقدم مركزين تصنيف الشهر الماضى عن ليحتل المركز الـ31 عالمياً، واستطاع منتخب الكاميرون أن يحتل المركز الثالث بالتصنيف بعد ما أثبت جدارته وأصبح بطل نسخة 2017 لأمم أفريقيا فى قائمة منتخبات القارة السمراء، حيث احتل المركز الـ33 عالمياً ليكون بهذا التصنيف الجديد استطاع القفز 29 مركزاً بالتصنيف “دفعة واحدة”، وجدير بالذكر أن منتخب تونس احتل المركز الـ36 عالمياً بالتصنيف، بينما احتل منتخب بوركينا فاسو المركز السادس بعد ما استطاع اقتناص الميدلية البرونزية فى نسخة أمم أفريقيا هذا العام على حساب منتخبات القارة السمراء، وقد ورد أن منتخب الكونغو الديموقراطية الذى احتل المركز الـ 37 واستقر بجدارة على المركز الخامس على مستوى القارة السمراء.