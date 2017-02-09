مصادر مقربة من “محمد أبو تريكة” تنفى مغادرة أسرته إلى دولة قطر

ازداد انتشار الشائعات حول اللاعب الشهير “محمد أبو تريكة” نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق فى الأونة الاخيرة حوله وحول أمواله حيث الخلافات القائمة مع الحكومة المصرية وبعض القرارات التى تصدر بشكل مفاجئ بخصوصه وعلاوة على ذلك قرار الحكومة المصرية بوضعه ضمن قائمة الإرهابيين فى مصر خلال الأيام الماضية، واليوم طالت الشائعات أسرة اللاعب المصرى محمد أوب تريكة، حيث صرحت بعض الصحف والوسائط الإعلامية أن أسرة اللاعب أبو تريكة قد حزمت أمتعتها وقامت بمغادرة الأراضى المصرية متوجهة إلى دولة قطر، وردًا على هذه الأخبار جاءت تصريحات بعض الافراد المقربين من عائلة اللاعب محمد أبو تريكة لتنفى ما ورد من تلك الشائعات، حيث أكدت على إنه ليس هناك أساس من الصحة حول ما نشرمن أخبار فى بعض الأوساط الرياضية والوسائل الإعلامية، حيث أن أسرة اللاعب أبو تريكة مازالت متواجدة على الأراضى المصرية ولم تغاردها كما أنهم لم يقوموا بالسفر إلى دولة قطر كما أشيع.

عودة محمد أبو تريكة إلى مصر:

على الرغم من إنتهاء العمل الذى قد سافر اللاعب محمد أبو تريكة لأجله إلى دولة قطر، حيث مشاركة اللاعب المصرى السابق فى تحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية طبقًا لإتفاقه مع إحدى القنوات الرياضية الشهيرة لم يعد إلى وطنه الأم مصر حتى الآن، حيث جاء سبب عدم عودة اللاعب أبو تريكة إلى مصر نتيجة لنصيحة قانونية قد قدمها له عدد من مستشاريه القانونيين حيث طلبوا منه أن يظل خارج البلاد حتى يتم التأكد بشكل رسمي أن أسمه لم يعد مدرج ضمن قوائم الترقب والوصول كما أشيع فى الفترة الماضية من عدة جهات، حيث كانت قد أعلنت بعض الجهات المسئولة فى جمهورية مصر العربية أن اللاعب محمد أبو تريكة قد تم إدراج اسمه فى قوائم الإرهابيين والمترقبين للوصول بينما أكد بعض المسؤلين الأخرين أن اللاعب لم يتم إدراج أسمه ضمن هذه القوائم.

وجدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قامت بإدراج حوالى 1500 أسم من رجال الأعمال والمشاهير بالإضافة إلى عدد من أقارب بعض الأسماء التى تعد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر على قوائم الكيانات الإرهابية.