الزمالك يعاين غرف ملعب مباراة السوبر المصرى .. كلاسيكو العرب الاهلى والزمالك

اجرى فريق نادى الزمالك اليوم مرانة الاخير على ملعب محمد بن زايد الاماراتى منذ قليل وذلك فى اطار استعدادات الفريق الابيض لخوض المباراه الحاسمة امام النادى الاهلى الغد والتى من المنتظر اقامتها فى تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة ولكن المباراة سوف تقام فى دولة الامارات الشقيقة فى تقليد متبع منذ ثلاث سنوات حيث تم الاتفاق بين الجانب المصرى والجانب الاماراتى على اقامة المباريات المشتركة بين البلدين حيث تقام بمصر مباريات من الدورى الاماراتى او مباراة السوبر الاماراتى ومن المنتظر ان تقام المباراه على ملعب مجهز باحدث التقنيات العالمية من حيث ارضية الملعب ووضعية النجيلة وهذا ليس بالغريب على الدولة الاماراتية الشقيقة فايضا لعب الفريقين من قبل فريقى الاهلى والزمالك على ملعب هزاع بن زايد بالامارات وكانت الاوضاع بالملعب كانت على مايرام وايضا كانت الجماهير المصرية من الجالية هناك حاضرة وكانت ايضا مجموعة من الجماهير المصرية المحبة للفريقين قد ذهبت لمتابعة تلك المباراة القوية واشاد مسئولى نادى الزمالك بالامارات ورئيس البعثة وعضو مجلس الادارة السيد احمد مرتضى منصور بالملعب والاستقبال المشرف والتجهيزات الواضحة لاستقبال مباراة السوبر المصرية

اخر اخبار واستعدادت الزمالك فى الامارات لمباراة السوبر المصرى

كما اشاد عضو مجلس ادارة نادى الزمالك السيد هانى زادة بالامارات الشقيقه ومسئوليها الذين كانوا على اتم الاستعداد وتسهيل كل الصعاب وتذليلها امام كل من بعثتى النادى الاهلى الشياطين الحمر ونادى الزمالك ولم يستقر المدير الفنى لنادى الزمالك الكابتن محمد حلمى على التشكيل النهائى الذى سوف يخوض بة المباراه القوية امام نادى الاهلى الذى يعيش فترة من اللعب الجيد والنشوه الكروية التى وصلت زروتها بعد ختام الدور الاول من الدورى متقدما بفارق كبير عن اقرب منافسية وايضا وسع الفارق بينة وبين نادى الزمالك قبل انتهاء الدورى وتوقفة لمشاركة المنتخب المصرى بنهائيات كاس الامم الافريقيةو بالجابون وقد اشرف مسئولى الزمالك على التجهيزات الخاصة بغرف الملابس لنادى الزمالك واطمان المسؤلين ان كل شىء على ما يرام واكد مسئولى الزمالك ان المباراة غدا سوف تكون قوية وانهم واثقين من الفوز والعودة الى مصر بلقب البطولة.