أحمد ناجى: أبلغت الحضرى قبل الجابون أنه لن يشارك فى البطولة

صرح الكابتن احمد نجى مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى الحالى ومدرب حراس مرمى النادى الاهلى سابقا خلال الحقبة الذهبية للنادى الاهلى اثناء تدريب الاسطورة مانويل جوزية البرتغالى قال لعصام الحضرى خلال المعسكر الذى اقامة المنتخب المصرى قبل السفر الى الجابون لخوض منافسات نهائيات كاس امم افريقيا والتى انتهت فى الخامس من فبراير الجارى والذى خسرها منتخبنا الوطنى فى الدقائق الاخيرة لحساب المنتخب الكاميرونى الشاب وقال ناجى للحضرى عقب حديثى وبعد ان راى الغضب قد سيطر على اللاعب ان لا ينظر تحت قدمية وان ينظر الى الامام وبالفعل وبعد بداية المباراة الاولى بكاس الامم الافريقية بالجابون امام منتخب مالى العنيد والتى انتهت بالتعادل السلبي اصيب حارس المنتخب فى المباراة الكابتن احمد الشناوى اثر كرة قوية استطاع انقاذها وكان الحارس الاخر وهو حارس النادى الاهلى الحالى الكابتن شريف اكرامى مصابا خلال التدريبات التى اجراها المنتخب المصرى لكرة القدم استعدادا لمباريات دورى المجموعات ونزل الكابتن عصام الحضرى بديلا لاحمد الشناوى وكعادتة ظهر بمستوى مشرف خلال اللقاء مما جعل مدرب حراس المرمى احمد ناجى يجدد الثقة بة وايضا على اثر ذلك شارك الكابتن عصام الحضرى فى باقى المباريات بالبطولة وازداد تالقا واصبح حديث العالم اجمع واصبح الحارس التاريخى للقارة السمراء وكسر الرقم القياسي كاكبر حارس مرمى يشارك فى نهائيات كاس الامم الافريقية من قبل.

مستقبل عصام الحضرى فى مصر

وقال احمد ناجى مدرب حراس المرمى بالمنتخب المصرى الاول لكرة القدم ان الحارس عصام الحضرى يقوم بتدريبات شاقة من اجل الحفاظ على مستواة الفنى وذلك بالرغم من كبر سنة والتقدم فى العمر الا انة من افضل حراس المرمى بالعالم ويكفية ان اعظم حراس المرمى فى العالم اشادوا بة وبمستواه حيث اصبح مفخرة للعرب وللكرة الافريقية والعربية كلها حيث اشاد به كلا الحارسين العملاقين ايكر كاسياس حارس مرمى منتخب اسبانيا ونادى ريال مدريد العريق وايضا الحارس الايطالى وحارس منتخب ايطاليا بالفعل الحارس بوفون.