القمة المئوية لقطبي الكرة المصرية تاكيد غياب 12 لاعب عن المباراة

يغيب عدد من نجوم المارد الاحمر والقلعه البيضاء عن لقاء السوبر المرتقب غدا الجمعه والمقرر اقامته في الامارات بأبو ظبي ,وتنوعت اسباب الغيابات التي وصلت ل 12 لاعبا .

ففي النادي الاهلى يغيب مروان محسن الذي اصيب بالرباط الصليبي اثناء تعرضه للاصابه فى مباراة رببع النهائي امام المغرب مع المنتخب الوطني ,كما يغيب عمرو السولية بسبب اصابته فى العضله الخلفية ,ويغيب أيضا رامي ربيعه للاصابه التي مازالت ملازمة له الى الان , ويغيب باسم علي بسبب الاجهاد ,وأحمد حمودي الوافد من الباطن السعودي بسبب التجنيد وكلك الحال لمحمد الشناوي الذي لم ينتهي من اوراق التجنيد .

وبالنسبة لمعسكر القلعه البيضاء فقد غاب عنه اكثر من لاعب على راسهم النجم محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب توقفه عن التمرينات لفترات غير مبرره ,ويغيب مايوكا ايضا بعد رحيله الى بلاده وعودته منذ فتره قريبه الى التدريبات مما جعل حلمي يستبعده من المعسكر,كما غاب محمد مسعد لعدم جهازيته واستمرار الاصابه التي المت به مؤخرا ,وكلك الحال لمحمد مجدي الذي اصيب للمره الثالثه ايضا ,وعلى فتحي لم ينضم للاصابه ,واخيرا حسني فتحي بسبب تعرضه لخشونه فى الركبه.

ومن الوارد جدا خلال ساعات ماقبل المباراة استبعاد عدد اخر من اللاعبين بسبب حالات الارهاق ولاسيما اللاعبين الدوليين للمنتخب المصري ,والذين ارهقوا كثيرا اثناء انضمامهم للمنتخب وكثافة المباريات في بطولة الامم الافريقية بالجابون.

ويأتي لقاء القطبين الاهلي والزمالك في الذكرى المئوية لأول لقاء يجمع بينهم حيث كان فى 1917, لذا فان هذا اللقاء له نكهته الخاصة حيث ياتي في الذكري المئوية, ويسعي من خلاله الاهلى الاحمر ان يفوز بالسوبر للمره الخامسه على التوالي على حساب غريمه التقليدي الزمالك .

ويرجع اول لقاء بين الفريقين الى التاسع من شهر فبراير لعام 1917 ,وتستضيف الامارات العربيه المتحده اللقاء الثاني على التوالي بعدما استضافته العام الماضي والذي انتهي بفوز الاهلى.

واحرز الاهلى اللقب اخر خمس مواسم بينما الزمالك اخر لقب سوبر احرزه كان عامي 2001 و 2002 على التوالي بينما لقب 2004 كان للمقولون ولقب 2009 لحرس الحدود أما 2003 و 2005 و 2006 و 2007 و 2008 واخر خمس القاب كانت كلها من نصيب الاهلى ,علما بان السوبر توقف عامي 2012 و 2013.