التصنيف العالمي للفيفا يضع مصر الاول عالميا رغم الخسارة امام الكاميرون

أصدر الفيفا التصنيف الخاص به للمنتخبات وجاء منتخب مصر على رأس القائمة الافريقية وذلك بغض النظر عن خسارته الاخيرة وهو الامر الذي غاب عن المنتخب كثيرا ,أما عن المنتخب الاول عالميا فكان من نصيب الارجنتين.

وحل منتخب مصر فى المركز 23 عالميا مسجلا 881 نقطة والاول افريقيا ثم منتخبات السنغال والكاميرون وتونس والكونغو الديمقراطيه ثم بوركينا فاسو على الترتيب.

واليكم ترتيب أول عشرة منتخبات افريقية:

1- جاءت مصر ال 23 عالميــًا برصيد 881 نقطة

2- السنغال في المركز ال31 برصيد 799 نقطة .

3- الكاميرون في المركز ال33 برصيد 796 نقطة.

4- تونس في المركز ال36 برصيد 769 نقطة.

5- الكونغو الديمقراطية في المركز ال37 برصيد 750 نقطة.

6- بوركينا فاسو في المركز ال 38 برصيد 336 نقطة.

7- نيجيريا في المركز ال 41 برصيد 686 نقطة.

8- غانا في المركز ال 45 برصيد 675 نقطة.

9- كودت ديفوار في المركز ال 47 برصيد 662 نقطة.

10- المغرب في المركز ال 48 برصيد 660 نقطة.

بينما الجزائر في المركز ال 11 إفريقيــًا برصيد 644 نقطة

وبالنسبة لتصنيف الفيفا للمنتخبات عالميا جاء الترتيب كالتالي:

1 الأرجنتين برصيد 1635 نقطة.

2 البرازيل برصيد 1529 نقطة.

3 ألمانيا برصيد 1433 نقطة.

4 تشيلي برصيد 1386 نقطة.

5 بلجيكا برصيد 1371 نقطة.

6 فرنسا برصيد 1313 نقطة.

7 كولومبيا برصيد 1304 نقطة.

8 البرتغال برصيد 1240 نقطة.

9 أوروجواي برصيد 1195 نقطة.

10 أسبانيا برصيد 1168 نقطة.

ويلاحظ ان الفرق الافريقية المشاركه فى الامم الافريقية 2017 هي اول الفرق الافريقية المتقدمة في التصنيف العالمي للفيفا ومن ضمنها منتخبات بوركينا فاسو والسنغال والمغرب وتونس والكاميرون والذي تقدمت الى المركز 33 عالميا بعد فوزها على المنتخب المصري لتتقدم 29 مركزا ,أما السنغال فقد تخلفت بعد خروجها من البطولة مبكرا لتصبح عند المركز 50.كما استفادت المنتخبات العربيه المشاركه فى البطوله لتتقدم مثل مصر فى المركز الاول افريقيا وتونس الرابع افريقيا واخيرا منتخب المغرب الذي حل العاشر افريقيا.