تردد قناة اون سبورت ON SPORT الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك اليوم الجمعة 10/2/ 2017 على النايل سات

تردد قناة اون سبورت، تحدد موعدة لقاء السوبر بين فريقى العمالقة بمصر الأهلى والزمالك فى اطار فاعليات منافسات كأس السوبر المصري 2017، حيث يستضيف اللقاء المرتقب الذى تنتظره الجماهير العريقة فى كل مكان أرضية ملعب “محمد بن زايد” بدولة الإمارات الشقيقة، حيث اعتاد المصريين على أن لقاء السوبر بين قمتى مصر لابد أن يكون خارج الأراضي المصرية وبتحكيم أجنبى، حيث يجتمع الفريقين على فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة الموافق 10 من فبراير 2017، وفى هذا الصدد تسعى الجماهير العريقة فى كل مكان إلى متابعة لقاء السوبر من خلف الشاشات الفضائية الناقلة لأحداث المباراة بالإضافة إلى الإستماع إلى التحليل الرياضي الكروي من عمالقة كرة القدم المصرية من داخل الإستديوهات التحليلية، حيث نستعرض معكم تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك السوبر اليوم “اون سبورت” التي تعد إحدى القنوات التابعة لمجموعة شبكة اون اي، والتى تقرر أن تقوم بنقل أحداث المباراة حصريا على الهواء مباشرة وبجودة عالية.

قناة اون سبورت الرياضية:

تعد القناة الناقلة “اون سبورت الرياضية” هي إحدى القنوات الرياضية الهامة على مستوى الوطن العربية والتى تنقل أحداث أقوى وأهم الدوريات والبطولات التى تملك حق النقل بها ببث مباشر وبجودة HD، حيث تعد اون سبورت قناة غير مشفرة، مجانية مفتوحة على القمر الصناعى النايل سات، وتمتلك كلاً من وضوح الصورة ونقاء الصوت فى حالة المتابعة عليها، وملك لرجل الأعمال الشهير “أحمد أبو هشيمة”، بعد أن باعها رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، ليعمل على تغييرها من “اون تي في” إلى “اون سبورت”، وقد أعلنت القناة عن نقلها اليوم الجمعة أحداث مباراة السوبر الودية بين الأهلي والزمالك، لكأس السوبر المصرى 2017، بعد أن وقعت عقد حصولها على حق البث الحصري والمباشر للقاء اليوم، وجدير بالذكر أنه سوف يعلق على مباراة اليوم من داخل الإستديوهات التحليلية لقناة اون سبورت الإعلامي المميز “سيف زاهر”، حيث تم الإعلان أنه سوف يكون بضيافته اليوم عددا مميز من المحللين الرياضيين المخضرمين وهم كلاً من طه إسماعيل، فاروق جعفر، ايمن يونس، هاني رمزي، كما تقرر أن يتولى التعليق على مباراة السوبر المصري المعلق الرياضيى ايمن الكاشف.

تردد قناة اون سبورت:

حتى تستطيع الجماهير العريقة مشاهدة فاعليات السوبر بين الأهلى والزمالك اليوم، يمكنكم الآن استقبال تردد قناة اون سبورت الناقلة لأحداث اللقاء بين الأهلى والزمالك عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد 10853، ومعامل الترميز 27500، بينما معدل الاستقطاب “أفقي”، معامل تصحيح الخطأ 6/5.