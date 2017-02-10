صفقات الأهلى والزمالك الشتوية: مطلع قصيدة مباراة السوبر المصرى

صفقات الأهلى والزمالك، تحد جديد يقابل كلا فريقي العمالقة الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المصرى حيث يعد أول أختبار قوى أمام أختياراتهم الشتوية والصفقات التى تمت فى الأونة الأخيرة، حيث تعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك هى أول لقاء يجمع الفريقين بعد الإنتهاء من الصفقات الكروية الشتوية الذي تم التعاقد عليها رسميًا خلال، وقد تقرر أن تقام مباراة السوبر المصرى بين فريق الأهلى وفريق الزمالك التى تستضيفها أرضية دولة الإمارات على إستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة الموافق 10 من فبراير 2017، ويعد لقاء اليوم هو الفيصل بين أقوي غريمين كرويين فى مصر، حيث سيتحدد منه مدي قوة أختياراتهم فى الصفقات الشتوية ولمن ستكون الكلمة العليا فى التحدى القوى الذى سيحكمه طاقم حكام أجنبى، وسوف يظهر فى مباراة قمة السوبر المصرى اليوم لكلاً من اللاعب الإيفوارى سليمانى كولبيالى واللاعب عمرو بركات ، حيث يعد أول ظهور لكلا اللاعبين هو اختبار رسمى لثنائى الأهلى الجدد اللذان تم التعاقد معهما في انتقالات شهر يناير الماضية.

يعد أسباب تعاقد الفريق الأحمر مع اللاعب كوليبالى جاء نظرًا لمستوى الاعب المتميز فى خط الهجوم الذى ظهر به أمام كليمانورك الأسكتلندى والذى حفز إدارة نادى الأهلى إلى السعى حول التعاقد معه، بينما كان لقاء سموحة الذى شارك فيه اللاعب المتميز عمرو بركات وأدائه المميز هو ما دفع صاحب القلعة الحمراء إلى التمسك بفكرة إنضمامه لصفوف الفريق وذلك مع ليرس البلجيكى في اطار فاعليات الدور الأول بالدورى السابق، بينما على النقيض يعد أداء اللاعب أحمد حمودى هو المتسبب فى خروجه من حسابات النادى الأهلى بسبب عدم جاهزيته الفنية للمنافسات القوية التى يخوضها الأهلى.

من جهة أخرى تعد مباراة الزمالك اليوم تحدى قوى أمام صفقاتها الشتوية ايضًا فى السوبر المصرى، حيث يعد أول ظهور للاعب الدولى حسام باولو الذى تم التعاقد معه من نادى سموحة، من أجل لتدعيم خط الهجوم لصاحب القلعة البيضاء، هو أول اختبار للاعب على الرغم من قوة الإختبار إلا أن صاحب القلعة البيضاء يعقد عليه الكثير من الأمال لتدعيم صفوفه، حيث يعد اللاعب باولو من أبرز المهاجمين الكرويين قد شاهدهم الدورى المصرى بالإضافة إلى أنه قد حصل فى نهاية الدورى على لقب هداف الدورى وذلك لمدة موسمين على التوالى مع كلا من نادى الداخلية ونادى سموحة ليأتى اليوم ويصبح دعم لكلاً من اللاعب باسم مرسى والاعب ستانلى كما يعقد صاحب القلعة البيضاء الامال.