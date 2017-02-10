تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2017 الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك على النايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2017، يتم بث مبارة الاهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى على القناة الناقلة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعى النايل سات، حيث يبحث جماهير النادي الأهلى وجماهير نادى الزمالك مباراة السوبر المصرى وعشاق كرة القدم المصرية ومحبين مباريات كأس السوبر المصرى على قناة أبو ظبي الرياضية فى تمام الساعة السادسة من مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة الموافق 10 من فبراير 2017، حيث أعلنت القناة أنها سوف تقوم ببث أحداث مباراة السوبر بين هرمي مصر العملاقين صاحب القلعة الحمراء وغريمه الأشرس على الإطلاق صاحب القلعة البيضاء ببث مباشر وحصرى على شاشة قناتها الفضائية اليوم من داخل إستديوهاتها التحليليةوالتى تقرر أن يستضيفها أرضية ملعب “محمد بن زايد” بدولة الإمارات الشقيقة، ليقوم الملايين من عشاق كرة القدم بوجه عام بالبحث عن تردد القناة الناقلة لمباراة السوبر المصرى والتى منها قناة أبو ظبي الرياضية 2017 ، حيث يتم بث القناة على القمر الصناعي النايل سات.

يلتف محبين وعشاق وجماهير فريق الاهلى وفريق الزمالك اليوم حول الشاشات من أجل الإستمتاع بأقوى اللقاء الكروية المصرية التى سوف يخوضها كلا الفريقين المصريين خارج الأراضي المصرية حيث تستضيفها الإمارات، ونظرا لأهمية اللقاء الذى ينتظره الملايين فى كل مكان داخل مصر وخارجها من محبي الفريقين ومتابعي قناة أبو ظبي الرياضية التى تعد أحد أهم القنوات الرياضية العملاقة التى تعمل على بث أقوى المباريات الكروية من كل مكان حيث البطولات والدوريات المتسمرة مما يجعلها أحد أقوى القنوات الناقلة للفاعليات الكروية على شاشتها الفضائية بالإضافة إلى البرامج الرياضية المميزة والمتنوعة التى تحرص على تقديمها للجماهير العريقة ومتابعيها من أجل أن تحوز على رضاهم واستمتاعهم ، ولذا نقدم لكم اليوم فى هذا المقال تردد قناة أبو ظبى الرياضية التى تقرر أن تقوم بنقل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والتى زاد البحث عليها من عشاق كرة القدم المصرية والمصريين فى كل مكان.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2017 على النايل سات 12226استقطاب افقي معدل ترميز 27500 معامل تصحيح 5/6.