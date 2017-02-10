أزمة لاعبوا المنتخب والخطة البديلة لحسام البدري وحلمي طولان في كأس السوبر المصري

يستعد النادي الأهلي ونادي الزمالك لمباره كأس السوبر المصري التي من المقرر لها أن تقوم في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة العاشر من فبراير المباره التي ستقام علي أرض ستاد حمد بن زايد بدولة الإمارات , ويعد توقين المبارة صعب علي الفريقين خصيصا أنه أتي في وقت قاتل بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا التي توج بها المنتخب المصري بالمركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكاميروني بهدفين مقابل لا شيء , ولكن يعاني الجهاز الفني للفريقين من أزمة اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم مع المنتخب ببطولة أفريقيا ولم يحصلوا علي الراحة التامة والكافية والاستشفاء بعد المجهود القاسي ببطولة أفرقيا وقد اتفق الجهازين الفنيين للأهلي بقيادة حسام البدري ومحمد حلمي في المؤتمر الصحفي لمبارة السوبر علي أن توقيت المبارة صعب جدا وتسبب في أزمة للفريقين , وصرح المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري أن توقيت إقامة مبارة السوبر بعد انتهاء بطولة أفريقيا بأيام قليلة وواجه صعوبة إشراك العناصر الدولية صعوبة شديدة لكن واجه الجهاز الفني أصرار علي المشاركة بالمباراة أما عن نادى الزمالك فقد قال حلمي طولان المدير الفني لنادى الزمالك , صرح علي أن الاتحاد المصري قد وضع نادي الزمالك في مأزق بعد تحديد موعد المبارة بعد بطولة أمم أفريقيا . هذا وقد شارك عشرة لاعبين من الفريقين ببطولة أفريقيا من بينهم ثلاثة لاعبين من النادي الأهلي وعلي غرارهم ثلاثة أخري من نادى الزمالك بشكل أساسي في بطولة أفريقيا في الست مباريات وتعرض لاعب النادي الأهلي مروان محسن لإصابة في الرباط الصليب ابعدته عن الملاعب 6 أشهر .

الجهازين الفنيين للفريقين يدرسان العناصر البديلة

رغم جاهزية اللاعبين الدوليين القادمين من بطول أفريقيا باستثناء اللاعب مروان محسن المصاب بالرباط الصليبي ولكن رغم جاهزية كل اللاعبين يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي والزمالك الدفع بالعناصر بالبديلة , وقد قرر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب قائمة الفريق بالكامل الي الأمارات لإقامة معسكر هناك وشدد علي لحاق اللاعبين الدوليين ببعثة الفريق ولكن قد أعلن النادي الأهلي عن غياب ثلاثة لاعبين لعدم جاهزيتهم وهم “رامي ربيعه- عمرو السوليه- باسم علي” أما بالنسبة لنادي الزمالك ضمت قائمة نادي الزمالك 24 لاعب , ولكن استبعد المدير الفني لنادي الزمالك حسن فتحي , ومحمد مجدي , وعلي فتحي , ومحمد مسعد لأصابتهم ومايوكا لعدم جاهزيته وشيكابلا أيضا .

النادي الأهلي

شريف أكرامي , أصبح شريف إكرامي جاهزا للمباريات بعد تعافيه من أصابته في الجابون والتي بسببها تم إبعاده عن مباريات المنتخب الجابون ويعتمد حسام البدري علي الحارس محمد الشناوي خصوصا بعد حمايته لعرين الأهلي وتم تتويج النادي الأهلي بالسوبر الموسم الماضي وقد شارك الشناوى بصفة أساسية مع النادي الأهلي أمام نادي الشرقية في الدوري وفي كأس مصر أمام نادي الألومنيوم أما بالنسبة للاعب أحمد فتحي ووجوده في مركز الظهير الأيمن وبعد ذلك لعب في منتصف الملعب وبعد الإصابات التي لحقت بحسام غالي والسولية وحسام عاشور وفي حالة الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن سوف يجلس اللاعب محمد هاني علي مقاعد البدلاء وسوف يدفع بحسام غالي وحسام عاشور مع استمرار إصابة عمرو السولية ووجود عاشور بوسط الملعب مع وجود غالي في مقاعد البدلاء, وقد شارك أحمد فتحي في جميع مباريات المنتخب بأمم أفريقيا , وسيكون اللاعب محمد هاني بديلا لأحمد فتحي وسيقود وسط الملعب بالمبارة حسام غالي وحسام عاشور , أما بالنسبة لللاعبين أحمد حجازي وسعد سمير , فوجودهما بالمبارة هام وغيابهما مؤثر جدا وسوف يربك حساب البدري وسعد سمير الذي شارك بمبارة المنتخب مع المغرب ولكن سوف يدفع حسام البدري بحجازي رغمن الإرهاق الذي يواجهه ولكن سوف يعزز وجوده بالاعب محمد نجيب في قلب الدفاع وقد كان أخر هدف للاعب محمد نجيب بمبارة المقاولون العرب وشارك بعشرة مباريات بالدوري .

نادي الزمالك

تعتبر أكثر مراكز نادى الزمالك تأثيرا وخصوصا بعد تألق اللاعب طارق حامد ببطولة أفرقيا ومشاركته في جميع مباريات منتخب بلاده ومشاركة اللاعب إبراهيم صلاح في مبارة واحدة في الدور قبل النهائي أمام منتخب بوركينا فاسو , وعلي صعيد أخر يدرس المدير الفني لنادي الزمالك طريقة لعب النادي الأهلي وتحديدا بعد خسارة القمة مع بدء المبارة باللاعبين إبراهيم صلاح – وطارق حامد واللاعب معروف يوسف , وبعد ذلك طالبه اللاعب مرتضي منصور باللعب برأسي حربة , ويفكر حلمي ببدأ المبارة برأسي حربة وهم ستانلي وباسم مرسي مع وجود حسام باولو علي مقاعد البدلاء للدفع به , وسوف يدفع بمصطفي فتحي ومحمد إبراهيم وأيمن حفني علي الأطراف وبوسط الملعب , وفي حالة إصابة طارق حامد أو ابراهيم صلاح من الإرهاق سيكون ليس بديلا أمام حلمي الأمحمود عبدالعاطي الذي يبزل مجهود كبير من خلال اخر مشاركاته مع الفريق الأبيض وسوف يكون في حسابات المدير الفني لنادي الزمالك “احمد توفيق, ومعروف يوسف , وصلاح ريكو ” .

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

وسيكون التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في حراسة المرمي اللاعب شريف إكرامي , والاعب أحمد فتحي أو محمد هاني كبديل له , وسعد سمير , واحمد حجازي , ويكون بديل له محمد نجيب , وحسين السيد في خط الدفاع , وحسام عاشور وحسام غالي , في مركز خط الوسط الدفاعي , وفي الهجوم وليد سليمان , وعبدالله السعيد , واللاعب جونيور أجايي .