كأس السوبر سيطرة الأهلي وتحدي الزمالك لكسر انتصارات الأهلي

يلعب نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في كأس السوبر وتكون هذه المبارة افتتاح للنصف الثاني من نسخه الدوري المصري ويبحث نادي الزمالك بقيادة مديره الفني حلمي طولان عن فك عقدة النادي الأهلي وكسر سلسلة الأنتصارت التي يتمتع بها النادي الأهلي منذ فترة ويشارك أبناء القلاعة الحمراء بكأس السوبر بعد حصولهم علي بطولة الدوري المصري عن موصم 2015-2016 ويلعب أبناء القلعة البيضاء المبارة علي أنه بطل كأس مصر بعد فوزه علي النادي الأهلي بالنهائي العام الماضي

سيطرة الأهلي التاريخية وعقدة الزمالك

قد سبق للنادي الأهلي اللعب أمام نادي الزمالك في أربع مرات قبل ذلك في بطولة كاس السوبر وقد تمكن النادي الأهلي من الفوز في جميع المباريات توج الأهلي بها بطل لكأس السوبر من اصل 13 نسخه لكأس السوبر وقد أحرز لاعبوا النادي الأهلي في مرمي نادي الزمالك خمسة أهداف بينما سجل نادي الزمالك في شباك النادي الأهلي هدفين فقط , وفي النسخه السابقة من البطولة فاز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأحتاج نادي الزمالك ثلاثة عشر عام من أجل أن يصل إلي مرمي النادي الأهلي ويحرز هدف في مباره الفريقين بعام 2003 , وقد حصل نادي الزمالك علي كأس السوبر المصري مرتين في تاريخه مره بعام 2001 علي حساب نادي غزل المحلة ومرة ثانية في عام 2002 علي حساب نادي المقاولون العرب .

نادي الزمالك

ويعتبر نادي الزمالك أكثر فريق خسر بطولة كأس السوبر وخرج منها مهزوما فمنذ خمس اعوام خسر 4 مناسبات أمام النادي الأهلي وخسر مرة أمام المقاولون العرب , ويذكر أن النادي الأهلي خسر كأس السوبر مرة واحدة في تاريخه أمام نادي حرس الحدود في نسخه عام 2009 وقد انتهت المبارة بخسارة النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيئ ., ويذكر أن نادي الزمالك قد تعرض لأكبر هزيمة في تاريخ بطولة كأس السوبر أمام نادي المقاولون العرب الذي كان وقتها يلعب في دوري الدرجه الثانية وانتهت المبارة بنتيجة 4-2 , ويسعى لاعبوا الفريق الأبيض لكثر العقدة أمام النادي الأهلي وسيطرته علي بطولة الدوري وكاس السوبر في أخر ثلاث نسخ من البطولة منز بداية فوز النادي الأهلي بالسوبر بعام 2003 علي حساب نادي الزمالك الذي كان يشارك كبطل للكأس .

غيابات الفريقين

ويغيب عن النادي الأهلي أربعة لاعبين وهم مروان محسن لأصابته بقطع فى الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع المنتخب ببطولة أمم افريقيا , وباسم علي وعمرو السوليه ورامي ربيعة , وقد قام الثلاثي الأخير بخوض تدريبات فردية مساء الخميس 9-2-2016 .

أما غيابات نادي الزمالك , فقد تم إستبعاد اللاعب شيكابلا ومايوكا لعدم جاهزيتهم وإصابة حسنى فتحي ومحمد مجدي وعلي فتحي ومحمد مسعد منعتهم من المشاركة في المبارة أيضا .