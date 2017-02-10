الزمالك يفوز والاهلي يتفوق في كأس السوبر المصري 2017

توج نادى الزمالك بلقب كأس السوبر المصرى 2017 فى اللمباراة التى التقي نادي الاهلي مع نادي الزمالك اليوم في تمام السادسه بتوقيت القاهرة في مباراة كأس السوبر المصري 2017 ويأتي هذا في الذكري المئوية للقاء القطبين العربيين حيث التقي الفريقان لاول مره عام 1917 في التاسع من فبراير اي في نفس الشهر ايضا.يعتبر دائما لقاء الناديين بمثابة كلاسيكو العرب حيث انه يحظى بمتابعه عربيه كبيرة وكما ذكرت مجلة “الفيفا” أن القاهره تتحول الى اشباح حين يلتقي الناديين في اى بطولة كانت او حتى مباراة ودية.

تفاصيل اللقاء

بدا الشوط الاول بصافرة الحكم التشيكي بابل ,بترقب من الفريقين وظهر ارهاق بعض اللاعبين في المباراة ,وكان الشوط سجالا بين الفريقين حيث لم يلاحظ تفوق واضح لاحد الفريقين على الاخر .

اما الشوط الثاني كانت الكرة اكثر حبا لاقدام الفريق الاحمر ,وظهرت سيطرة الاهلى لمعظم مجريات المباراة وجاءت اكثر من فرصه للمارد الاحمر للتسجيل ولكن لم يحالفهم الحظ وكانت اخطر الفرص في الدقيقه 86 حيث جاءت عرضية رائعه ارضية الى اللاعب النيجيري جونيور اجاي ولكن الكرة تعثرت تحت قدميه ولم يستطع احراز هدف الفوز اما الزمالك فاكتفي بفرص قليلة منها فرصة باسم مرسي والتي لعبها براسه ولكن لم يستطع تكوين الخطورة الحقيقية منها.

تعد بطولة السوبر اليوم ذات طابع فريد ليس فقط لانها المباراة المئوية وانما ايضا لان كلا الفريقين يحمل بطولات بمجموع 199 بطولة فتعد هذه البطولة ال200 حيث احرز النادي الاهلى على مدار تاريخه 130 بطولة اما الزمالك احرز 69 بطولة مختلفة .

وحضر المباراة جمهور عربي كبير وصل الى 35.000 متفرج من جملة سعة استاد محمد بن زايد بأبو ظبي التي تبلغ 4.000.وصلت المباراة الى ضربات الجزاء الملكة للاعصاب ,وتصدي جنش الذي بدا المباراة بديلا عن الشناوي المصاب في بطولة الامم الافريقية للضربة الاولى والثالثة ليضع الاهلي في موقف حرج ,وقضي حسام غالي على احلام الاهلي في التعويض باضاعة الركلة الرابعه بتستديدها فوق القائم الايمن بامتار ,بينما سجل الزمالك الثلاث ضربات التي لعبها ليفوز نادي الزمالك بلقب السوبر الثال له والبطولة ال70 في تاريخه.