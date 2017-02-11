خالد الغندور يعلق على سب جمهور الأهلي لـ”أسامة نبيه” من أجل “حسام غالي”

بعد فوز نادى الزمالك فى لقاء الأمس على غريمه القوى نادى الأهلى فى اللقاء الذى جمعهما على أرضية دولة الإمارات فى اطار فاعليات منافسات السوبر المصري، قدم لاعب كرة القدم السابق والإعلامي الشهير “خالد الغندور”، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تهنئة خاصة لجماهير نادي الزمالك العريقة فى كل مكان، على اللقاء الذى أنتهت فاعلياته بنتيجة “3/1” لصالح صاحب القلعة البيضاء، ليكون بذلك أستطاع الفارس الابيض الحصول على لقب كأس السوبر المصري والتتويج به للمرة الثالثة في تاريخه الكروي، وفى هذا الصدد علق الإعلامي خالد الغندور على صفحته الشخصية قائلاً حول توقعاته قبل المباراة والفريق الفائز باللقاء التى كانت صحيحه وتدل على رياضى مخضرم، حيث قال: “توقعت فوز الاهلي في الدوري و حصل و توقعت فوز الزمالك في السوبر و حصل و علي العموم الف مبروك للزملكاوية الفوز بالسوبر في ضربات الجزاء و هارد لك لجمهور الأهلي”.

وقد أكمل الإعلامي الرياضي خالد الغندور فى تعليقه على فوز نادى الزمالك فى السوبر المصري وخسارة غريمه من نادي الاهلى مساء أمس الجمعة، مشيرًا إلى ضعف اللقاء والفرص به بالإضافة إلى اشادته بمستوى فريق الأهلى فى الشوط الثانى وما حدث من فرص مع اللاعبين خلال اللقاء، حيث علق قائلاً: “للاسف مباراة ضعيفة فنيا و فقيرة في الفرص الضائعة و شوط اول ضعيف جدا و شوط ثاني كان الاهلي أفضل نسبيا و فرصة مؤكدة لجنيور اجاي في الدقيقة ٨٨ و تألق غير عادي لجنش حكم متوسط وهناك ضربة جزاء لعبد الله السعيد علي الونش”.

وتابع خالد الغندور فى تعليقه مشيرًا على سب جمهور الأهلى لـ “أسامة نبيه”، فى انحياز صريح للاعب “حسام غالى” حيث يعد هذا ليس فى صالح جماهير النادي الأهلى والرقي الذى كان يتوقع منها، حيث قال: “جمهور رائع وللاسف السلبية الوحيدة من جمهور الأهلي الذي شتم اسامة نبيه من اجل حسام غالي الذي اضاع ضربة الجزاء التي حسمت السوبر للزمالك وكأنه عقاب الشتيمة”.

وفى نهاية تعليق الغندور على صفحته فى موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك موجها حديثه وأمنيته إلى عودة الجماهير من جديد للوقوف بجانب الفرق المشجعة لها، حيث قال: “اخيرا اتمني عودة الجمهور الي الملاعب والحمد لله رب العالمين”.