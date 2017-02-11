نشطاء تويتر يسخرون من ركلة جزاء حسام غالى وهزيمة الاهلى وفوز الزمالك

نشطاء تويتر يسخرون من ركلة حسام غال، تصدرت التعليقات حول لاعب نادي الأهلى “حسام غالى”، موقع التواصل الإجتماعى تويتر، حيث سخر مستخدمو موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بعد مباراة الأمس التى أقيمت بدولة الامارات بين قطبى مصر الأهلى والزمالك، والتى أنتهت بفوز فريق القلعة البيضاء على غريمه الفارس الأحمر، وقد سخر نشطاء تويتر من ركلة الجزاء التى قام بها الاعب حسام غالي وضاعة منه خلال أحداث مباراة السوبر المصري مساء أمس، حيث أنتهت النتيجة بفوز نادى لزمالك بركلات الترجيح حيث استطاع تسديد 3 أهداف فى شباك الأهلى مقابل رد وحيد من الأخير ، وجدير بالذكر أن جميع المشجعين والمعلقين الرياضيين قد أشادوا بتألق حارس مرمى القلعة البيضاء، محمود عبد الرحيم الشهير بـ “جنش” وبأدائه القوي فى اللقاء، ليتم تتويج نادى الزمالك بلقب كأس السوبر المصرى للمرة الثالثة في تاريخه الكروي.

على الرغم من أن حسام غالى ليس هو اللاعب الوحيد فى مباراة الأمس الذى اضاع أهداف فى المباراة، حيث أضاع لاعبو فريق الأهلي عدد من الأهداف الأخري مثل اللاعب مؤمن زكريا واللاعب صالح جمعة، ولكن اللاعب حسام غالي كانت تسديدته مرتفعة للغاية، وكانت السبب فى دفع جماهير الأهلى إلى السخرية منه على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.

نشطاء التواصل الإجتماعى يسخرون من ركلة جزاء حسام غالى

من ضمن الناس الذين علقوا ساخرين على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على لقاء نادى الأهلى ونادى الزمالك فى كأس السوبر المصرى الفنان الكوميدي، “أحمد فتحي”، حيث سخر الفنان من الهزيمة الكبيرة التى لحقت بنادى الأهلى وضياع كأس السوبر منه ، حيث كتب الفنان الشهير “الزملكاوي” في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى تويتر: أربعة هتقابلهم فى حياتك، واحد صان العشرة وتلاتة من الزمالك”.