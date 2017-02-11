بالفيديو : رمضان صبحي يتالق ويصنع هدفا في الدوري الانجليزي امام كريستال بالاس

ملخص لمسات رمضان صبحي وصناعة هدف لجو آلين ، الكل يبحث عن هذا الموضوع الأن حيث نجح رمضان صبحي في صناعة هدف لفريقه ستوك سيتي في المباراة التي جمعته مع نادي كريستال بالاس. وجاء الهدف عن طريق تمريرة طولية للاعب رمضان صبحي واستلمها على حدود منطقة الجزاء ليقوم بالسيطرة عليها وتمريرها تمريرة رائعه الى اللاعب جو الين ، ليصوبها الأخير مباشرة تجاه شباك نظيره كريستال بالاس ليحرز هدفا ,وبذلك يكون رمضان صبحي قد صنع ثاني اهدافه في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن هدف صبحي الاول الي صنعه في الدوري هذا الموسم جاء أمام سوانزي سيتي منذ بضعة شهور ، وبعد صناعته لهدف اليوم يصبح اجمالي صناعته للاهداف الى الان هدفين.