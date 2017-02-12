آخر أخبار الأهلي السعودي الإثنين 13-2-2017..مباراة الثأر أمام القادسية في كأس العاهل السعودي

متابعة لحظية لآخر أخبار النادي الأهلي السعودي وأهم ما قيل في الصحافة العربية والعالمية والسعودية اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2017، عن نادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي دوري عبد اللطيف جميل، وأهم مباريات النادي الأهلي السعودي في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، وأهم ما كتبت المواقع الإلكترونية اليوم عن النادي الأهلي السعودي وانتقالات اللاعبين، وسوف نقوم نحن فريق التحرير في موقع مصر 365 بمتابعة حية لكل أخبار النادي الأهلي السعودي لحظة بلحظة، عشاق ومشجعي النادي الأهلي السعودي الكرام تابعونا يوميا لمعرفة آخر أخبار الفريق.

آخر أخبار الأهلي السعودي الإثنين 13-2-2017 رئيس النادي الأهلي يطالب لاعبيه بالثأر:

طالب رئيس النادي الأهلي السعودي ” أحمد المرزوقي ” لاعبيه بتجاوز الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق في مباراته السابقة في دوري عبد اللطيف جميل ضد فريق القادسية، خاصة بعد اشتداد وطأة المنافسات في كل مباراة من مباريات الفريق المتوالية في الدوري السعودي لكرة القدم دوري عبد اللطيف جميل، وقام أحمد المرزوقي بتحفيز لاعبي فريقه وذلك لتحقيق نتائج أفضل في باقي مباريات الفريق في الدوري السعودي، وأوضح لهم عدم رضاه أو تنازله عن تحقيق الفوز في مباريات الفريق المقبلة والثأر من فريق القادسية في المباراة التي ستجمع بينهما بعد غد الإثنين في منافسات بطولة خادم الحرمين الشريفين، يذكر أن فريق النادي الأهلي السعودي قد خسر آخر مبارياته ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر دوري عبد اللطيف جميل، خسارة ثقيلة بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف وحيد أحرزه الفريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي.

وأكد ” أحمد المرزوقي ” أن فريقه الأهلي السعودي ما زالت أمامه الفرص للمنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم كما أن الفريق يملك جميع الإمكانيات والعناصر اللازمة التي تؤهله لكي يتصدر الدوري السعودي ويحصد اللقب، كما طالبهم المرزوقي بالعمل على إسعاد الجماهير التي وقفت بجانب النادي في عثراته والتي كان لها دور كبير في مساندة الفريق، وذلك بتحقيق الفوز على نادي القادسية يوم الإثنين المقبل، ومن ثم حسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تعد هذه المباراة بمثابة أهم خطوة أمام الفريق في الفترة الراهنة للخروج من عثرته في المباراة السابقة والعودة للإنتصارات وذلك إذا أراد الفريق المضى في المنافسة على لقب الدوري السعودي وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أخر أخبار الأهلي السعودي الإثنين 13-2-2017 مباراة الأهلي والنصر القادمة في الدوري السعودي :

يلتقي النادي الأهلي السعودي في مباراته القادمة في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين مع فريق النصر السعودي على أرضية ملعب ” الملك عبد الله الدولي ” يوم الجمعة القادم الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة 8:25 دقيقة مساءا بالتوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية، ويدخل فريق أهلي جدة السعودى مباراته ضد نادي النصر السعودي وهو يحتل الموكز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد أربعون نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن فريق الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وخاض فريق أهلي جدة السعودي 18 جولة في دوري عبد اللطيف جميل، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل الفريق في مباراة واحدة، بينما انتهت 4 مباريات بنتيجة خسارة الأهلي السعودي، أحرز مهاجمي الفريق 44 هدف فيما تلقى مرماه 21 هدف فقط.

وعلى الجانب الآخر طرف المباراة الثاني نادي النصر السعودي وهو يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل برصيد 38 نقطة فقط وبفارق 6 نقاط عن فريق الهلال المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي، وقد خاض نادي النصر السعودي 18 مباراة بالتساوي مع نادي أهلي جدة السعودي، حقق الفريق الفوز في 12 مباراة، وتعادل الفريق في مباراتان فقط، فيما انتهت 4 مباريات لعبها الفريق بنتيجة سلبية وخسارة الفريق، وقد تمكن لاعبو فريق النصر السعودي من إحراز 33 هدف، بينما تلقى مرماهم 14 هدف فقط.

أخر أخبار الأهلي السعودي الإثنين 13-2-2017 مباراة الأهلي السابقة أمام القادسية:

لعب فريق أهلي جدة السعودي آخر مبارياته في الدوري السعودي دوري عبد اللطيف جميل، على ملعب الأمير سعود بن جلوي، أمام فريق القادسية السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للمحترفين، هذه المباراة التي انتهت بهزيمة ثقيلة لفريق الأهلي السعودي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وافتتح فريق القادسية التهديف في المباراة في الدقيقة 39 من بداية المباراة عن طريق لاعبه ” إلتون “، وذلك بعد العديد من الفرص الضائعة للأهلي عن طريق نجم الفريق ” عمر السومة “.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في شوط المباراة الأول عزز فريق القادسية تقدمه عن طريق لاعب وسط الملعب البرازيلي ” بيسمارك “، قبل أن يضع نفس اللاعب الهدف الثاني له والثالث لفريقه من انفراد تام بالمرمى بعد الخروج الخاطئ لحارس مرمى الأهلي، ثم أحرز لاعب القادسية السعودي ” نايف هزازي ” الهدف الرابع لفريق القادسية، واختتم نجم أهلي جدة السعودي عمر السومة أهداف المباراة بهدف أحروه في نهاية المباراة في مرمى فريق القادسية وضيق به الفارق إلى ثلاثة أهداف، لتنتهي المباراة مع صافرة الحكم البولندي بهزيمة قاسية على النادي الأهلي السعودي ويوم للنسيان للاعبي الفريق بنتيجة أربعة أهداف إلى هدف وحيد.