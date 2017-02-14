أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء الموافق 2/15/ 2017: أخبار نادى الأهلى السعودي وموعد مباراته القادمه

متابعة لحظية لآخر أخبار النادي الأهلي السعودي وأهم ما قيل عن النصر في الصحافة العربية والعالمية والسعودية اليوم الثلاثاء الموافق 2/14/ 2017، عن نادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي دوري عبد اللطيف جميل، وأهم مباريات النادي الأهلي السعودي في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، وأهم ما كتبت المواقع الإلكترونية اليوم عن النادي الأهلي السعودي وانتقالات اللاعبين، وسوف نقوم نحن فريق التحرير في موقع مصر 365 بمتابعة حية لكل أخبار النادي الأهلي السعودي لحظة بلحظة، عشاق ومشجعي النادي الأهلي السعودي الكرام تابعونا يوميا لمعرفة آخر أخبار الفريق.

أخبار الأهلى السعودي اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: تصريحات مدرب الأهلى بعد فوز فريقه

بعد فوز فريق الأهلى السعودي على خصمه من فريق القادسية مساء يوم الإثنين الماضي فى اطار فاعليات منافسات كأس الملك للموسم الحالى، بعد اللقاء الذى انتهى بنتيجة ثلاثة أهداف فى شباك القادسية مقابل رد وحيد لتصبح النتيجة النهائية “3_1″، حيث قد جاءت تصريحات المدرب السويسري لفريق الأهلى السعودي، “كريستيان جروس”، مشيدة بالروح القتالية التي ظهرت باللقاء ليتمكن الفريق من الفوز، ليتم الغعلان رسميًا عن التأهل لدور الربع نهائي من البطولة فى منافسات كأس الملك السعودي.

وقد ورد فى تصريحات المدرب السويسري، في المؤتمر الصحفي الذي أقامه بعد إنتهاء أحداث اللقاء أمام القادسية ، مشددًا على أن المباراة كانت قوية، ليستحق لاعبي فريق الأهلى فى النهاية الفوز بها عن جدارة واستحقاق، وحول اللاعب سعد عبد الأمير ، أنه قد أكد على أن اللاعب قد عمل بجد واجتهاد مع رفقائه من أجل تحقيق هذه النتيجة، وقد اشار جروس فى تصريحاته الصحفية، عن السبب حول دفعه لكلاً من الاعب حسين المقهوي، واللاعب عبد الفتاح عسيري، أنه أراد أجراء هذه التغييرات فى أرضية الملعب وخاصة في منتصف الملعب، لخلق فرصة للتحرك أمام الفريق، أما بخصوص سبب إبعاد جروس لكلا من اللاعب معتز هوساوي، واللاعب عقيل بلغيث، صرح المدرب بأن الأول لم يكن في جاهزيته الكاملة، بينما الثاني لديه إصابة في العضلة.

وقد أكد المدرب فى تصريحاته، على أنه قد بدأ فى تنفيذ الإعداد اللازمة والمقررة لمواجهة المباراة القادمة النصر السعودي ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري جميل السعودي، حيث أكد المدرب أن قائمة اللقاء القادم سوف تتحدد على أساس مدي تركيز اللاعبين فى التدريبات وتألقهم فيها واستعداداتهم المطلوبة للمواجهة ليتم ضمهم ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

أخبار الاهلى السعودي اليوم الأربعاء الموافق 15 /2/2017: موعد لقاء الاهلى مع النصر فى دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:

يلتقي النادي الأهلي السعودي في مباراته القادمة في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين مع فريق النصر السعودي على أرضية ملعب ” الملك عبد الله الدولي ” يوم الجمعة القادم الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة 8:25 دقيقة مساءا بالتوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية، ويدخل فريق أهلي جدة السعودى مباراته ضد نادي النصر السعودي وهو يحتل الموكز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد أربعون نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن فريق الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وخاض فريق أهلي جدة السعودي 18 جولة في دوري عبد اللطيف جميل، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل الفريق في مباراة واحدة، بينما انتهت 4 مباريات بنتيجة خسارة الأهلي السعودي، أحرز مهاجمي الفريق 44 هدف فيما تلقى مرماه 21 هدف فقط.

وعلى الجانب الآخر طرف المباراة الثاني نادي النصر السعودي وهو يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل برصيد 38 نقطة فقط وبفارق 6 نقاط عن فريق الهلال المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي، وقد خاض نادي النصر السعودي 18 مباراة بالتساوي مع نادي أهلي جدة السعودي، حقق الفريق الفوز في 12 مباراة، وتعادل الفريق في مباراتان فقط، فيما انتهت 4 مباريات لعبها الفريق بنتيجة سلبية وخسارة الفريق، وقد تمكن لاعبو فريق النصر السعودي من إحراز 33 هدف، بينما تلقى مرماهم 14 هدف فقط.

أخبار الاهلى اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: غياب النجم علي عواجي حتى نهاية الموسم الحالي بسبب اصابته البليغه

تقدمت إدارة نادي الاهلي مؤخرًا بالإعلان رسميًا عن غياب اللاعب المتميز “علي عواجي” حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة التى حثت له فى لقاء ديربي الغربيه الماضي فى اللقاء الذى جمعه مع رفقائه بالفريق أمام فريق الاتحاد ليرقد على اثرها طريح الفراش ، وقد جاءت تصريحات “أحمد المرزوقي”، رئيس النادي الأهلي السعودي،أن اللاعب سوف يغيب حتى نهاية الموسم الجاري 2017 , حيث تعرض اللاعب للإصابة فى كسر شديد فى مفصل القدم اليسرى، حيث قال المرزوقي، فى التصريحات الصحفية التى صدرت عنه بخصوص تغيب اللاعب قائلاً: “إن إصابة علي عواجي جاءت قضاء وقدر ولم يقصد فيها اللاعب الذي تصدى له ان يصيبه , وتعتبر هذه الإصابة مصدر ازعاج كبير لنا نحن كاداراة لأنها أتت في مرحلة الحسم وفي ملخص الجولات الاقوى من البطولة، حيث ان فريقنا بحاجة ملحه لكل عناصره وبالخصوص نجومه البارزون , ويعتبر اللاعب علي وعواجي من العناصر المؤثرة في الفريق ان غاب عنها .

وأكمل رئيس النادي الأهلى السعودي فى تصريحاته قائلاً: “كنا نتمنى ألا تحدث هذه الإصابة في هذه الجوله ولكن جاءت قدر الله وقضاءه بهذا الامر , وحسب ما عرفت من الطبيب عن حاله عواجي , فانه سيتم وضع قدمه لفتره في الجبيرة ربما تبلغ مدة شهر ونصف، وسوف يدخل بعدها في جلسات علاج طبيعي لكي يتم تأهيله لاحقا , واخبركم باختصار ان تكميل هذا الموسم قد انتهى بالنسبة للاعب عواجي ولن يستطيع اللعب فيه حتى نهايته “.