أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: موعد مباراة الأهلي و بونيودكور والمرزوقى يعتذر للجماهير و”شرفي أهلاوي” يعلق

أخبار النادي الأهلي السعودي اليوم،اليوم وأهم ما قيل عن الأهلى في الصحافة العربية والعالمية والسعودية اليوم الإثنين 20/2/2017، عن نادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي دوري عبد اللطيف جميل، وأهم مباريات النادي الأهلي السعودي في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، وأهم ما كتبت المواقع الإلكترونية اليوم عن النادي الأهلي السعودي وانتقالات اللاعبين، وسوف نقوم نحن فريق التحرير في موقع مصر 365 بمتابعة حية لكل أخبار النادي الأهلي السعودي لحظة بلحظة، عشاق ومشجعي النادي الأهلي السعودي الكرام تابعونا يوميا لمعرفة آخر أخبار الفريق.

أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: موعد مباراة الأهلي السعودي و بونيودكور في دوري ابطال اسيا

موعد مباراة الأهلي السعودي و بونيودكور، تحدد موعد اللقاء القادم لفريق الاهلى السعودي بدوري أبطال افريقيا فى النسخة الـ 36 يوم الثلاثاء القادم الموافق 21/2/2017، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2017، حيث تستضيف أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة السعودية، وقد تقرر أن تقام مباراة الأهلي السعودي وخصمه القادم من فريق بونيودكور في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جرينتش العالمي، ويمكن للسادة المشاهدين محبين كرة القدم بشكل عام ومشاهدين فاعليات البطولات الرياضية فى كل مكان، ومشجعين فريق الأهلى السعودي وفريق بونيودكور بدوري أبطال اسيا، يمكنهم الإستمتاع باحداث اللقاء على القنوات الناقلة لفاعليات مباراة الأهلي السعودي و بونيودكور قناة الكأس HD3 ، وقد تقرر أن يقوم المعلق الرياضى “سمير المعير”، بالتعليق علي أحداث المباراة، كما يمكن مشاهدة اللقاء ايضًا على القناة الناقلة قناة beIN SPORTS 3HD ، كما تم الإعلان رسميًا أنه سوف يذيع اللقاء من داخل الإستديوهات الرياضية المعلق الرياضي “حماد العنزي”.

أخر أخبار نادي الأهلى السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: اعتذر المرزوقى لجمهور الأهلي ويطالبهم بالدعم في الآسيوية

بعد خسارة نادي الأهلى السعودي فى المباراة التى واجهوا فيها لاعبى فريق النصر السعودي، وجه رئيس النادي الأهلي السعودي، ” أحمد المرزوقي”، اعتذار خاص إلى جماهير نادي الأهلى العريقة فى كل مكان داخل وخارج المملكة العربية السعودية، على خسارة الفريق الاول بالنادي أمام النصر بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح فريق النصر السعودي في اطار استكمال الجولة الـ 19 من فاعليات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، حيث قال المرزوقى فى بيانه إنه يعلم أن خسارة نادي الأهلى السعودي قد جاءت في وقت هام وصعب، وخاصة أنها قد جاءت فى وقت حرج ولاعبي الأهلى مقبلين على مشوار كروي جديد فى اطار دوري أبطال آسيا القادم.

ولكن رئيس النادي الأهلي السعودي لم ييأس ولم يفقد الثقة فى لاعبيه، حيث طالب المرزوقى من جماهير فريق الأهلى السعودي بدعم الفريق والوقوف خلفه ومساندته وتشجيعه في مباراته المقبلة والتى تقرر أن يخوضها ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وهو يثق ايضًا فى جماهير نادى الأهلى التى تقف دائمًا مع لاعبيها وورائه فى كل لقاء ومناسبة.

أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: “شرفي أهلاوي” الفرق كبير بين إدارة فهد بن خالد والمرزوقي

جاءت تصريحات “نواف بن عصاي”، عضو شرف النادي الأهلي، بعد هزيمة فريق الأهلى السعودي هدفين لا رد فى مباراة الاهلى الماضي والتى واجه فيها فريق النصر السعودي، والتى اقيمت على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة”، فى اطار فاعليات الجولة التاسعة عشر مشيرة إلى هزيمة الفريق وأحساسه المسبق بهذه الهزيمة، بالإضافة إلى تصريحه بأنه غير متحم لهذا اللقاء قبل أن يبدأ، واسند نواف تصريحاته السبب خلف هذا الشعور، حيث أكد على الفارق بين إداراة الأمير “فهد بن خالد”، الرئيس السابق لنادي الأهلى السعودي، ورئاسة “أحمد المرزوقى”، الرئيس الحالى للنادي، حيث نشر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: ” والله عندي احساس في الهزيمة وعدم الحماس للمباراة”، حيث أكد فى تدوينته على سبب هذا الإحساس قائلاً: “لأنني من بداية الموسم أعرف الفرق بين إدارة الأمير فهد بن خالد وبين إدارة المرزوقي”.

وقد رد نواف على أحد المتابعين المعلقين على حسابه على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلاً: ” إدارة فهد بن خالد هي أساس النجاح في انطلاقة إدارة الزويهري “، وأسهب فى شرح مفصده قائلاً: “العامل والتحضير النفسي للفريق مفقود .. دور إداري غائب ومفقود منذ بداية الموسم “.