أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 2/14/ 2017: تغيب على عواجى لأخر الموسم وفوز الاهلى برباعية أمام القادسية وموعد المباراة أمام النصر

متابعة لحظية لآخر أخبار النادي الأهلي السعودي وأهم ما قيل في الصحافة العربية والعالمية والسعودية اليوم الثلاثاء الموافق 2/14/ 2017، عن نادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي دوري عبد اللطيف جميل، وأهم مباريات النادي الأهلي السعودي في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، وأهم ما كتبت المواقع الإلكترونية اليوم عن النادي الأهلي السعودي وانتقالات اللاعبين، وسوف نقوم نحن فريق التحرير في موقع مصر 365 بمتابعة حية لكل أخبار النادي الأهلي السعودي لحظة بلحظة، عشاق ومشجعي النادي الأهلي السعودي الكرام تابعونا يوميا لمعرفة آخر أخبار الفريق.

أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 2/14/ 2017: فوز الاهلى على القادسية والتأهل إلى الربع النهائى:

تغلب فريق الأهلي السعودي على القادسية بثلاثية الثأر ليتمكن فى النهاية من التأهل إلى دور الربع نهائي مساء يوم أمس الاثنين الموافق 13 فبراير 2017 ، فى اطار فاعليا منافسات الدور الـ 16 من بطولة كاس الملك، حيث تمكن فريق الاهلي جده من الثار على نظيره اليوم من القادسية برباعيه ساحقة ليتم الإعلان رسميًا إلى تأهل أهلي جدة “حامل لقب مسابقة كأس خادم الحرمين الموسم 2016 ” في بطولة دوري جميل السعودي ، فى اللقاء الذى جمعهما على أرضيةة ملعب استاد الامير “محمد بن فهد بن جلوي” الموجود بمنطقة الراكه بمدينة الخبر بالشرقيه، حيث استطاع فى هذا اللقاء أن يسدد فريق القادسية ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليكون قد أعلن رسميًا رد الثأر الذى لحق بالأهلى على يد فريق القادسية منذ أيام خلال مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري جميل السعودي ، وتقرر ان يكون موعد مواجهة الاهلى القادمة يوم 25 من شهر فبراير الجاري، وقد جاء تسجيل أهداف اللقاء كالاتى: قد جاء الهدف الاولعن طريق تسديدة قوية من قبل اللاعب حسين المقهوي حيث استطاع تسجيلها من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 19، وبعد دقائق تم تسجيل الهدف الثانى عن طريق ركلة جزاء من قبل اللاعب المتميز البرازيلي “بيسمارك “، وعند الدقيقة 37 من اللقاء تم تسديد ركلة هدف جديد من اللاعب السوري ” المهاجم ” عمر السومة” عن طريق ركلة كرة عائدة من العارضة، وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق تم تسجل الهدف الرابع عن طريق اللاعب العراقي سعد الأمير.

أخبار الاهلى اليوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017: غياب النجم علي عواجي حتى نهاية الموسم الحالي بسبب اصابته البليغه

تقدمت إدارة نادي الاهلي مؤخرًا بالإعلان رسميًا عن غياب اللاعب المتميز “علي عواجي” حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة التى حثت له فى لقاء ديربي الغربيه الماضي فى اللقاء الذى جمعه مع رفقائه بالفريق أمام فريق الاتحاد ليرقد على اثرها طريح الفراش ، وقد جاءت تصريحات “أحمد المرزوقي”، رئيس النادي الأهلي السعودي،أن اللاعب سوف يغيب حتى نهاية الموسم الجاري 2017 , حيث تعرض اللاعب للإصابة فى كسر شديد فى مفصل القدم اليسرى، حيث قال المرزوقي، فى التصريحات الصحفية التى صدرت عنه بخصوص تغيب اللاعب قائلاً: “إن إصابة علي عواجي جاءت قضاء وقدر ولم يقصد فيها اللاعب الذي تصدى له ان يصيبه , وتعتبر هذه الإصابة مصدر ازعاج كبير لنا نحن كاداراة لأنها أتت في مرحلة الحسم وفي ملخص الجولات الاقوى من البطولة، حيث ان فريقنا بحاجة ملحه لكل عناصره وبالخصوص نجومه البارزون , ويعتبر اللاعب علي وعواجي من العناصر المؤثرة في الفريق ان غاب عنها .

وأكمل رئيس النادي الأهلى السعودي فى تصريحاته قائلاً: “كنا نتمنى ألا تحدث هذه الإصابة في هذه الجوله ولكن جاءت قدر الله وقضاءه بهذا الامر , وحسب ما عرفت من الطبيب عن حاله عواجي , فانه سيتم وضع قدمه لفتره في الجبيرة ربما تبلغ مدة شهر ونصف، وسوف يدخل بعدها في جلسات علاج طبيعي لكي يتم تأهيله لاحقا , واخبركم باختصار ان تكميل هذا الموسم قد انتهى بالنسبة للاعب عواجي ولن يستطيع اللعب فيه حتى نهايته “.

أخبار الاهلى السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 14 /2/2017: موعد لقاء الاهلى مع النصر فى دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:

يلتقي النادي الأهلي السعودي في مباراته القادمة في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين مع فريق النصر السعودي على أرضية ملعب ” الملك عبد الله الدولي ” يوم الجمعة القادم الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة 8:25 دقيقة مساءا بالتوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية، ويدخل فريق أهلي جدة السعودى مباراته ضد نادي النصر السعودي وهو يحتل الموكز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد أربعون نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن فريق الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وخاض فريق أهلي جدة السعودي 18 جولة في دوري عبد اللطيف جميل، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل الفريق في مباراة واحدة، بينما انتهت 4 مباريات بنتيجة خسارة الأهلي السعودي، أحرز مهاجمي الفريق 44 هدف فيما تلقى مرماه 21 هدف فقط.

وعلى الجانب الآخر طرف المباراة الثاني نادي النصر السعودي وهو يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل برصيد 38 نقطة فقط وبفارق 6 نقاط عن فريق الهلال المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي، وقد خاض نادي النصر السعودي 18 مباراة بالتساوي مع نادي أهلي جدة السعودي، حقق الفريق الفوز في 12 مباراة، وتعادل الفريق في مباراتان فقط، فيما انتهت 4 مباريات لعبها الفريق بنتيجة سلبية وخسارة الفريق، وقد تمكن لاعبو فريق النصر السعودي من إحراز 33 هدف، بينما تلقى مرماهم 14 هدف فقط.