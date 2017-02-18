أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت الموافق 18/2/2017: خسارة مباراة النصر والمرزوقى يعتذر للجماهير

أخبار النادي الأهلي السعودي ،اليوم وأهم ما قيل عن الأهلى في الصحافة العربية والعالمية والسعودية اليوم السبت 18/2/2017، عن نادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي دوري عبد اللطيف جميل، وأهم مباريات النادي الأهلي السعودي في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، وأهم ما كتبت المواقع الإلكترونية اليوم عن النادي الأهلي السعودي وانتقالات اللاعبين، وسوف نقوم نحن فريق التحرير في موقع مصر 365 بمتابعة حية لكل أخبار النادي الأهلي السعودي لحظة بلحظة، عشاق ومشجعي النادي الأهلي السعودي الكرام تابعونا يوميا لمعرفة آخر أخبار الفريق.

أخر أخبار نادي الأهلى السعودي اليوم السبت 18/2/2017: خسارة مباراة الاهلى السعودي والنصر السعودي ليلة أمس

فى مباراة حامية الوطاس أقيمت يوم الأمس بين فريق النصر السعودي وفريق الأهلى السعودي، بالرياض فى اطار فاعليات الجولة الـ19 من مباريات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، فى اللقاء الذى استضافته أرضية ملعب الملك عبد الله الدولى، حيث لم يتمكن لاعبي فريق الأهلى السعودي من هزيمة خصمهم القوي من لاعبي النصر السعودي، حيث خسر فريق الأهلى مباراة هامة فى تاريخه الكروي ليظل قابع فى المركز الثالث مؤقتًا من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما تفوق عليه فريق النصر ليتأهل ويصل إلى المركز الثانى بجدول الترتيب لدوري عبد اللطيف جميل بحوالى 41 نقطة .

أخر أخبار نادي الأهلى السعودي اليوم السبت 18/2/2017: اعتذر المرزوقى لجمهور الأهلي ويطالبهم بالدعم في الآسيوية

بعد خسارة نادي الأهلى السعودي يوم أمس فى المباراة التى واجهوا فيها لاعبى فريق النصر السعودي، وجه رئيس النادي الأهلي السعودي، ” أحمد المرزوقي”، اعتذار خاص إلى جماهير نادي الأهلى العريقة فى كل مكان داخل وخارج المملكة العربية السعودية، على خسارة الفريق الاول بالنادي أمام النصر بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح فريق النصر السعودي في اطار استكمال الجولة الـ 19 من فاعليات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، حيث قال المرزوقى فى بيانه إنه يعلم أن خسارة نادي الأهلى السعودي قد جاءت في وقت هام وصعب، وخاصة أنها قد جاءت فى وقت حرج ولاعبي الأهلى مقبلين على مشوار كروي جديد فى اطار دوري أبطال آسيا القادم.

ولكن رئيس النادي الأهلي السعودي لم ييأس ولم يفقد الثقة فى لاعبيه، حيث طالب المرزوقى من جماهير فريق الأهلى السعودي بدعم الفريق والوقوف خلفه ومساندته وتشجيعه في مباراته المقبلة والتى تقرر أن يخوضها ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وهو يثق ايضًا فى جماهير نادى الأهلى التى تقف دائمًا مع لاعبيها وورائه فى كل لقاء ومناسبة.

أخر أخبار الأهلى السعودي اليوم السبت: هوية حكام مباراة الأهلي والنصر في دوري جميل السعودي

امتلأت الصحف بالعديد من التصريحات الصحفية الخاصة بلقاء الأهلى والنصر القادمة، حيث تم الكشف فى تصريحات صحيفة الأندية السعودية عن هوية الحكم الدولى الذى تقرر أن يقوم بإداراة أحداث اللقاء الذى تقرر أن يجمع فريق الأهلى السعودي وفريق النصر السعودي فى اللقاء المتألق الذى سوف يضم متصرين جدول الترتيب، حيث جاء من بين طيات الصحيفة: “كلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم الإسباني ديفيد فيرنانديز بوربالان لقيادة قمة الجولة التاسعة عشر بين الأهلي والنصر ضمن دوري جميل للمحترفين ، وسبق لبوربالان أن إدارة كلاسيكو الأهلي والهلال ، الذي جمع بين الفريقين ضمن الجولة العاشرة هذا الموسم “.

جدير بالذكر أن المباريات التي قد سبق وقام حكم مباراة الأهلى السعودي والنصر السعودي بإداراتها من قبل، “فيرنانديز”، قد إمتازة بالإثارة سواء على المستوي الأخلاقى والفنى، كما استمتع بها الجماهير وبقدرته على حتواء المشاكل فيها.

أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت: رئيس نادي الأهلى يصرح عبد الأمير لا يستحق الطرد

جاءت تصريحات رئيس نادي الأهلى السعودي، المرزوقي، الصحفية عقب خسارة لاعبي فريقه الأمس فى اللقاء الذى جمعهم أمام فريق النصر السعودي قائلاً” “الحمد لله على كل حال، نبارك لأشقائنا في نادي النصر الثلاث نقاط وحظ أوفر لنا”، وحول الفرص الذى أضاعها لاعبي فريق الأهلى السعودي جاء تعليق المرزوقى قائلاً: “سنحت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول ولم نحسن استغلالها، هذا هو حال كرة القدم، الأهلي يعيش ضغط المباريات، ونطوي صفحة اليوم للاستعداد لمباراتنا المقبلة يوم الثلاثاء”، وعن طرد اللاعب “سعد عبد الامير” وتأثيره على لاعبي الفريق، جاء تعليق المرزوقى قائلاً: “أثر طرد سعد عبدالأمير على الفريق خاصة وأنني أعتقد أنه غير مستحق، والحكم أخطأ التقدير، وهو ما تسبب في ضغط النصر علينا من الناحية الهجومية”.