آخر أخبار نادي الهلال السعودي الإثنين 13-2-2017 عودة اللاعبين نواف العابد وعبد الله الحافظ ومباراة الهلال مع الخليج في الدوري السعودي

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آخر أخبار نادي الهلال السعودي الإثنين 13-2-2017 عودة اللاعب نواف العابد:

صرح الجهاز الطبي الخاص بنادي الهلال السعودي عن تمام شفاء نجم خط وسط الفريق اللاعب ” نواف العابد ” من الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة فريقه ضد فريق الإتفاق في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل ، وكان اللاعب نواف العابد قد غاب عن مواجهة فريقه في آخر مباراتين ضد فريق القادسية وفريق الفيصلي ، وقال الجهاز الطبي أنه أعطى الضوء الأخضر للمدير الفني للأرجنتيني للفريق ” رامون دياز ” ، لحرية إشراك اللاعب في المباراة المقبلة مشيرا إلى إلى أن مشاركة اللاعب الآن هي وجهة نظر فنية بحتة للمدير الفني للفريق .

وقال اللاعب نواف العابد لوسائل الإعلام أنه سوف يقوم بإجراء اليوم بإجراء اختبار لياقة بدنية قبل أن يقوم بطلب الإذن حتى يدخل إلى التدريبات الجماعية مع فريق الهلال ، وأضاف العابد أنه يتوقع أن يسمح له المدير الفني للفريق أن ينضم لتدريبات الفريق الجماعية خلال هذين اليومين ، مشيرا إلى أنه يشعر بتحسن كبير في حالته الصحية بعد أن حصل على الراحة من التدريبات والمشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية ، مضيفا أنه قد انتهي من إكمال البرنامج التأهيلي الخاص بالإصابة التي تعرض لها مسبقا في العضلة الخلفية ، قائلا أنه يتمنى أن يعود سريعا أقوى من الأول حتى يقدم ما يليق بنادي الهلال السعودي وجماهيره .

أعلن الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي عن عودة لاعب الفريق ” عبد الله الحافظ ” للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية وذلك بعد تمام تعافيه من الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي في كتفه .

آخر أخبار نادي الهلال السعودي الإثنين 13-2-2017 مباراة الهلال والخليج:

يستضيف ملعب ” فيصل بن فهد ” يوم الخميس المقبل الموافق 16 من شهر فبراير الجاري ، في تمام الساعة 8:25 مساءا حسب التوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية ، مباراة كرة قدم تجمع بين فريق الهلال السعودي وفريق الخليج في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل .

يحتل فريق الهلال السعودي صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي لكرة القدم بعد مرور 18 جولة ، حيث لعب فريق الهلال 18 مباراة حصد فيها 44 نقطة ، حقق الهلال السعودي الفوز في 14 مواجهة له في الدوري السعودي ، وانتهت مباراتان فقط للفريق بنتيجة التعادل ، بينما خسر الفريق في الدوري السعودي هذا الموسم مباراتان فقط ، واستطاع مهاجمي فريق الهلال السعودي هذا الموسم احراز 42 هدفا بينما تلقى مرمى الفريق ب 12 هدف فقط كأفضل خط دفاع في البطولة حتى الآن ، ويطمح المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال السعودي في تحقيق الفوز في المباراة المقبلة للحفاظ على فارق النقاط الأربعة بينه وبين أقرب منافسيه نادي الأهلي ومن ثم تحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم .

طرف المباراة الثاني هو نادي الخليج السعودي صاحب المركز الثالث عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل، برصيد 13 نقطة فقط بعد خوض 18 مباراة في الدوري السعودي ، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الوحدة السعودي متذيل ترتيب جدول الدوري السعودي لكرة القدم ، وحقق الفريق الفوز في ثلاث مباريات فقط ، وحقق الفريق نتيجة التعادل في خمس مباريات من بداية الموسم ، بينما انتهت عشر مباريات للفريق منذ بداية الموسم بنتيجة الخسارة ، وتمكن مهاجمي الفريق من تسجيل 21 هدف فقط في 18 مباراة ، بينما استقبلت شباكه 36 هدف ، ويطمح فريق الخليج السعودي في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال اللقاء مع فريق الهلال السعودي وذلك للإبتعاد عن شبح منطقة الهبوط وخاصة وقد قارب الموسم على الانتهاء .

آخر أخبار نادي الهلال السعودي الإثنين 13-2-2017 عودة الفريق للتدريبات الجماعية:

استأنف فريق الهلال السعودي تدريباته مساء يوم السبت الماضى وذلك بعد الراحة السلبية التي منحها المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز للفريق لجميع اللاعبين للذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء الماضي في الدوري السعودي أمام فريق الفيصلي ، لمدة يوم واحد فقط ، وبعد العودة من الراحة السلبية أدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة الفيصلي مرانا استرجاعيا فقط ، لكن باقى اللاعبون في فريق الهلال السعودي قاموا بتدريباتهم العادية اليومية ، وشملت تدريباتهم الجانب الفني والجانب البدني ، تحت قيادة المدير الفني للفريقوكاتت التدريبات عبارة عن مهارات التسليم والتسلم الكرة والتسديد على المرمى ، ثم قام المدرب رامون دياز بعمل تقسيمة للفريق ولعبوا مباراة على جزء صغير من مساحة الملعب الكلية ، ثم تدريبات تفكيك العضلات حتى لا يتعرض أي من لاعبي اللريق للإصابات خلال هذه الفترة الحرجة من عمر للدوري السعودي .

آخر أخبار نادي الهلال السعودي الإثنين 13-2-2017 شراء الهلال باقى عقد عوض خميس من النصر:

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي أنها لم تبدأ حتى الآن في مخاطبة إدارة نادي النصر السعودي حتى تطلب منهم شراء ما تبقى من عقد اللاعب ” عوض خميس ” الذي اشتراه النادي من نادي النصر السعودي في صفقة مدوية منذ أيام قليلة ، وكان نادي الهلال السعوجي أعلن عن تعاقده مع اللاعب عوض خميس من نادي النصر للسعودي وقد أعلنت وسائل إعلام عن نية نادي الهلال في شراء ما تبقى من عقد اللاعب وهو فترة ستة أشهر ومن ثم تسجيله في قائمة نادي الهلال كلاعب هاو من الآن.