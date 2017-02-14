أخبار نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء 15-2-2017 : طلب خدمات الرحيلى وموعد مباراة الهلال أمام الخليج

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أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: طلب خدمات الرحيلي لمدة 3 سنوات

قدم نادي الهلال السعودي، مؤخرًا عرض كروي جديد إلى نادي الاهلى السعودي، يحتوي على رغبة نادى الهلال السعودي لضم حارس مرمي الأهلى السعودي فى صفوف فريق الهلال الفترة المقبلة وذلك مقدار مقابل مالى يبلغ 4 مليون ريال سعودي على أن يقوم حارس المرمي بتقديم خدماته الكروية لمدة 3 سنوات قادمة لأجل فريق الهلال السعودي، وقد نشرت الصحف السعودية بخصوص هذا العقد أنه قد جاء طلب الهلال لخدمات حارس مرمي أهلى جدة فى الوقت الحاضر هو سد فجوة الحراسة لديه بعد أن تم إيقاف حارس مرمي الهلال السعودي، “خالد شراحيلي” عن اللاعب ثم انتقاله الأخير إلى فريق الرائد السعودي ، كما إنه من جهة أخري قد أصيب حارس مرمى الهلال “ياسر المسيليم”، الحارس الأساسي لأهل جدة، احتياج اللاعب للراحة لعدة أسابيع مقبلة.

وجدير بالذكر أن حارس المرمي المتميز “الرحيلي”، يبلغ من العمر حوالى 22 عاما ، قد تأقل مؤخرًا وظهرته قدراته عندما بدأ المشاركة فى اللقاءات الأخيرة كلاعب أساسي بنادي الأهلى السعودي ليقع الإختيار عليه، وفيما يخص نادي الأهلى السعودي، قد تعاقد مؤخرًا مع الحارس الدولي محمد العويس، حيث يبدأ اللاعب فى تقديم خدماته من الموسم المقبل، كما تعاقد مع اللاعب المسيليم، ليتأكد فى النهاية الرحيلى أن فرصه فى المشاركة قد قلت بشكل كبير مع أهلى جدة.

آخر أخبار نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء 15-2-2017: مباراة الهلال القادمة

موعد مباراة الهلال والخليج، تحدد موعد مباراة فريق الهلال السعودي وخصمه القادم فريق الخليج السعودي فى اطار فاعليات دوري عبد اللطيف جميل يوم 16 من شهر فبراير 2017، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر ، وقد تقرر ان يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة على القناة الناقلة “ام بى سى برو” MBC PRO SPORTS الرياضية، ببث مباشر وجودة عالية كما ستقدم القناة فى اطار استعداداتها للقاء استديو تحليلي متميز وعدد من المحلليين الرياضيين المتألقين سوف يشاركون فيه، أما عن توقيت مباراة الهلال والخليج ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين، سوف تقام فاعليات اللقاء علي أرضية ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، في تمام الساعة الثامنة والخمسة والعشرين دقيقة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وفى تمام الساعة السابعة والخمسة والعشرين دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة، وفى تمام الساعة الخامسة والخمسة والعشرين دقيقة بتوقيت جرنتش العالمي.

أخر اخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: فريق الهلال السعودي ينهى استعداداته لمواجهة الخليج:

يسعى فريق الهلال السعودي إلى الإنتهاء من الإستعدادات الأخيرة المقررة من أجل ملاقات فريق الخليج السعودي فى اللقاء الذى سوف يجمعهما فى تمام الساعة الثامنة والخمسة والعشرون دقيقة يوم الخميس القادم، على أرضية ملعب ستاد “الأمير فيصل بن فهد بالملز،”، وقد شهد التدريبات رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، صاحب السمو الأمير “نواف بن سعد”، فى اطار فاعليات مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات لقاءات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، حيث كان معظم تدريب اليوم مرتكز على الجوانب الفنية للفريق، يث بدأت التدريبات بالحركات البدنية، قبل أن يتغير نظام التدريب وفقًا لمخطط “رامون دياز”، مدير الجهاز الفني الأرجنتيني، ليبدأ اللاعبون بتنفيذ عدد من الحركات التكتيكية لأجل رفع مستواهم التدريبي في المباراة القادمة، ليتنقل اللاعبون بعدها إلى جانب من المناورة بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، لتنتهي التدريبات بعدد من التدريبات الخاصة بتفكيك العضلات، وسوف يقام مؤتمر صحفي بقيادة المدير الفنى للفريق يوم الأربعاء فى تمام الساعة السادسة والنصف، داخل أرضية مركز الأمير “فهد بن سلمان”، بمقر النادي من أجل التحدث عن باقى استعدادات فريق الهلال السعودي لمواجهة غريمه فريق الخليج السعودي.

طرف المباراة الثاني هو نادي الخليج السعودي صاحب المركز الثالث عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل، برصيد 13 نقطة فقط بعد خوض 18 مباراة في الدوري السعودي ، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الوحدة السعودي متذيل ترتيب جدول الدوري السعودي لكرة القدم ، وحقق الفريق الفوز في ثلاث مباريات فقط ، وحقق الفريق نتيجة التعادل في خمس مباريات من بداية الموسم ، بينما انتهت عشر مباريات للفريق منذ بداية الموسم بنتيجة الخسارة ، وتمكن مهاجمي الفريق من تسجيل 21 هدف فقط في 18 مباراة ، بينما استقبلت شباكه 36 هدف ، ويطمح فريق الخليج السعودي في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال اللقاء مع فريق الهلال السعودي وذلك للإبتعاد عن شبح منطقة الهبوط وخاصة وقد قارب الموسم على الانتهاء .