أخبار نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: موعد مباراة الهلال وبرسبوليس وتجديد رفض الحكام المحليين وهوية حكم مباراة الريان بأبطال أسيا

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آخر أخبار نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في الجولة الأولي من دوري أبطال أسيا

مباراة الهلال وبرسبوليس، تحدد موعد مباراة الهلال السعودي القادمة أمام فريق برسبوليس، فى إطار فاعليات منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أسيا فى النسخة 36، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21/2/2017، وقد سبق لفريق الهلال السعودي الحصول على بطولة دوري أبطال أسيا مرتين في تاريخه السابق لمرتين، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذى حصل عليها مرتين، ويستضيف اللقاء الهام القادم أرضية ملعب “السلطان قابوس الرياضية”، بمسقط العاصمة العمانية، وجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي قد واجه خصمه القادم في ثلاث مباريات من ذى قبل، وكانت نتيجة اللقاء تعادل لمرة واحدة بينما فاز كل فريق فى مباراة واحدة ايضًا، وقد تحدد توقيت مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال أسيا2017، فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفى تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، وقد تقرر أن يتم نقل أحداث المباراة على قناة الكأس، بالإضافة إلى قناة BEIN SPORTS 3 HD ، حيث يتم بث أحداث اللقاء ببث مباشر وجودة عالية من داخل الإستديوهات الرياضية

أخر أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: هوية حكم مباراة الهلال السعودي القادم أمام فريق الريان القطري في دوري أبطال آسيا

تم الكشف مؤخرًا عن هوية حكم اللقاء القادم لفريق الهلال السعودي الذى تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث يواجه فريق الهلال السعودي خصمه القوي من فريق الريان القطري في اطار فاعليات دوري أبطال آسيا، وفى هذا الصدد قامت صحيفة الرياض السعودية بالتعليق والكشف عن هوية الحكم القادم الذى تقرر أن يقوم بإدارة المباراة قائلة: “كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم أسترالي بقيادة كريستوفر جيمس لإدارة مباراة الهلال والريان القطري، مساء الثلاثاء 28 فبراير الحالي في الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ويعاونه مواطنيه كريم جيمز وبول أرامز”.

وجدير بالذكر أن الحكم والذى يدعي “كريستوفر جيمس”، والبالغ من العمر حوالى 33عاماً، قد تمكن من تعليق الشارة الدولية الخاصة به في موسم 2011، حيث تم تصنيف الحكم كريستوفر ضمن حكام النخبة الموجودين بقارة آسيا.

آخر أخبار نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: تجديد الرفض للحكام السعوديين في الكلاسيكو

عادة إدارة نادي الهلال السعودي بتجديد رفضها للحكام السعودين، حيث قامت مؤخرًا بتوجيه خطاب رسمي إلى إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ، موضحة إصرارها على عدم وجود حكام سعوديين فى تحكيم المباراة المقبلة بينها وبين فريق الاتحاد السعويد، فى اطار فاعليات منافسات الجولة الـ 20 من دورى عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، حيث أكدت على رفضها التام لقيادة المبارة بحكام محليين

وجاء طلب الهلال مخالفًا لطلب ورغبة خصمه الادم من فريق التحاد السعودي الذى يرفض فكرة الحكام الأجانب ويتمسك بحكام محليين، وفى هذا الصدد قد وردت بعض الانباء الإعلامية التى ترجع احتمالية تكليف “مارك كلاتينبرغ”، رئيس دائرة التحكيم الجديد الإنجليزي، بإداة اللقاء كحل وسط بين معارضة الفريقين على جنسية الحكم وذلك من اجل الخروج من هذه الأزمة، وجاء هذا الإحتمال بعد أن قرر رئيس الاتحاد السعودي أن يتم قيادة المباراة برئاسة دائرة التحكيم والتى تشمل من 3 إلى 4 مباريات عن طريق مساعدين حكام سعوديين، ولذا يمكن اعتبار ايضًا أن التحكيم تم بواسطة حكام محليين، كما يعد هذا القرار موفرًا بحيث لا يتحمل أى نادي أعباء مادية أخر على غرار اللقاء.

وقد تقرر أن تقوم طائر بعثة الفريق الأول بنادي الهلال السعودي متوجة إلى البطولة القادمة مساء اليوم، حيث تقرر أن يتم سفر اللاعبين والبعثة كاملة بواسطة طائرة خاصة، حيث يتم تدبر تكاليف الطائر بواسطة رئيس النادي، الأمير “نواف بن سعد”، لتنتقل بهم إلى مسقط، لتنهي البعثة باقى إستعداداتها الكروية من أجل مواجهة فريق “بيروزي”، الإيراني، فى اللقاء الذى تقرر أن يجمعهما مساء يوم الثلاثاء القادم، في اطار فاعليات الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الآسيوية لدوري أبطال آسيا 2017 ، وقد وردت بعض الأنباء أن أعضاء الفريق سوف ينتهون اليوم عصرًا من مرانه الأخير قبل المغادرة.