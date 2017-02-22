أخر أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017: نتيجة مباراة اليوم بين الهلال السعودي وبیرسبولیس الإيراني بدوري أسيا

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آخر أخبار نادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017:الهلال السعودي وبیرسبولیس الإيراني يفترقان أحبابا:

أنتهت احداث مباراة الأمس بين فريق الهلال السعودي وفريق بیرسبولیس الإيراني، بتعادل الفريقين فى اطار المباراة التى تقرر خوضها يوم أمس بدورى أبطال أسيا بين نادي الهلال السعودي المتألق وبين مضيفه بیرسبولیس الإيراني ، حيث أفترق الفريقان أحبابًا بعد أن أنتهت احداث اللقاء بالتعادل الإيجاب، حيث أحرز كل فريق هدف وحيد فى شباك مرمي الفريق الأخر، وجدير بالذكر أن فريق بیرسبولیس الإيراني قد بدأ بإشعال حماس الفريقين بحلول الدقيقة 68 من عمر اللقاء، حيث سجل المهاجم “محسن مسلمان” الهدف الأول فى شباك مرمي فريق الاهلى السعودي، لياتى دور الأخير بالرد بالهدف الذى أنقذه فيه المهاجم الهلالي البرازيلي كارلوس ادواردو، حيث جاءت التسديدة من ركنية جميلة استطاع اللاعب أن يسدد برأسه الهدف، ليحرز التعادل بين الفريقين عند الدقيقة 82 من عمر المباراة، فى اللقاء الذى جمعهما على أرضية ملعب “مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر” الموجود فى سلطنة عمان.

أخر أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017: هوية حكم مباراة الهلال السعودي القادم أمام فريق الريان القطري في دوري أبطال آسيا

تم الكشف مؤخرًا عن هوية حكم اللقاء القادم لفريق الهلال السعودي الذى تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث يواجه فريق الهلال السعودي خصمه القوي من فريق الريان القطري في اطار فاعليات دوري أبطال آسيا، وفى هذا الصدد قامت صحيفة الرياض السعودية بالتعليق والكشف عن هوية الحكم القادم الذى تقرر أن يقوم بإدارة المباراة قائلة: “كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم أسترالي بقيادة كريستوفر جيمس لإدارة مباراة الهلال والريان القطري، مساء الثلاثاء 28 فبراير الحالي في الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ويعاونه مواطنيه كريم جيمز وبول أرامز”.

وجدير بالذكر أن الحكم والذى يدعي “كريستوفر جيمس”، والبالغ من العمر حوالى 33عاماً، قد تمكن من تعليق الشارة الدولية الخاصة به في موسم 2011، حيث تم تصنيف الحكم كريستوفر ضمن حكام النخبة الموجودين بقارة آسيا.

أخر أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017: الهلال السعودي يشكر جماهير عمان

صدر بيان رسمي من فريق الهلال السعودي إلى جماهير عمان الشقيقة، حيث ورد بالبيان أن نادى الهلال يشيد بوقفة جماهير عمان معه وحضورهم القوي الذى بث فيه روح العزيمة والإصرار والتقدم فى لقاء الامس، حيث ورد فى بعض المصادر أنه قد حضر مباراة الهلال السعودي بالدوري الاسيوي أكثر من 13 ألف مشجع من عمان من أجل مساندة الفريق في مباراته التي اقيمت أمام لاعبي فريق بيروزي الايراني بمدينة مسقط بعمان، حيث قال النادي للجماهير العمانية: “جماهير الزعيم الملكي في سلطنة عمان.. بحضوركم أبهرتم.. وبجمال تحفيزكم أبدعتم.. شكرًا وأكثر يازعماء.. شكرًا وأكثر يا أوفياء”.