أخر أخبار نادي الهلال السعودي اليوم السبت 18/2/2017: نص بيان نادي الهلال والتصدر بكأس الملك فيصل وهوية حكم مباراة الريان بأبطال أسيا

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أخر أخبار الهلال السعودي اليوم السبت الموافق 18/2/2017: النصر السعودي يصل للوصافة بعد تصدر الهلال لكأس فيصل

أستطاع فريق أولمبي الهلال السعودي، عصر الامس الجمعة أن يتفوق من جديد ويحتل الصدار فى لقائه الذى خاضه أمام فريق الجيل، فى اطار فاعليات دوري كأس الأمير “فيصل بن فهد”، ضمن منافسات مباريات الجولة الـ15 حيث تمكن فريق الهلال من تسديد أربعة أهداف فى شباك مري فريق الجيل، لتنتهى أحداث اللقاء بفوز الهلال فوزًا ساحقًا، فى لقائهم الذى تقرر ضمن مسابقة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، والذى أقيم على أرضية الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليحتل فريق الهلال مركز الصدارة بجدول ترتيب مسابقة كأس الأمير فيصل بعد أن استطاع حصاد 32 نقطة من خلال مشاركاته السابقة بالكأس، وجدير بالذكر أن فريق الهلال يملك لقاء أخر قد سبق وأن تم تأجيله أمام فريق الأهلي، وذلك فى اطا فاعليات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الكأس، ومنجهة أخر استقر رصيد فريق الجيل بعد عدم استطاعته الحصول على أى نقاط فى مواجهة الأمس عند رصيد الـ19 نقطة ليبقى فى مركزه التاسع بجدول الترتيب.

ومن جهة أخري أستطاع فريق النصر السعودي التألق فى اللقاء الذى جمعه أما فريق القادسية، على أرضية ملعب الرديف بنادي النصر، حيث أنتهت أحداث اللقاء بفوز النصر بهدفين دون رد، ليتصدر فريق النصر الجدول بعد حصوله على رصيد 29 نقطة من خلال مشاركاته السابقة بالكأس بينما يأتى فريق الهلال كوصيف له فى المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما خسر فريق القادسية فى ترتيبه بالجدول ليتراجع إلى المركز الثالث بعد أن أستطاع حصاد رصيد 29 نقطة حتى الآن من خلال مشاركاته السابقة.

آخر أخبار نادي الهلال السعودي اليوم السبت: الهلال يعتزم تقديم طلب بالتحكيم الأجنبى إذا لم يطلبه إدارة الاتحاد

نشر نادي الهلال السعودي على صفحته الخخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر، بيان رسمي، وذلك من خلال الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، أن نادي الهلال السعودي يرغب فى تحكيم مباراته القادمة والتى سوف يواجه فيها فريق الإتحاد السعودي كما على أتم الإستعداد إلى تحمل النفقات المالية بشكل كامل والخاصة بالطاقم التحكيمي الأجنبي، وذلك من أجل أن يقوم بإدارة لقائه القادم فى مباراة القمة في اطار فاعليات منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، ضمن لقاءات الجولة العشرون بالدوري، فى المباراة التى تقرر أن يحل فيها فريق الهلال السعودي ضيفاً ثقيل على خصمه القوي من فريق الاتحاد السعودي، والذى سوف تستضيفه أرضية ملعب الجوهرة بجدة.

وجدير بالذكر أن نص البيان الرسمي الذي قد صدر مؤخرًا عن المركز الاعلامي التابع لنادي الهلال السعودي، جاء بيانه كالتالى: “قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد تقديم طلب رسمي الى الاتحاد السعودي لكرة القدم لإسناد لقاء فريق الهلال الاول ومضيفه الاتحاد، الى طاقم تحكيم أجنبي،”.

وقد أكمل الاتحاد فى نص البيان أنه: “في حال عدم طلب طلب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن لطاقم تحكيم أجنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأحد الخامس من شهر مارس المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية “الجوهرة بمدينة جدة، ضمن الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين”.

أخر أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة 17/2/2017: هوية حكم مباراة الهلال السعودي القادم أمام فريق الريان القطري في دوري أبطال آسيا

تم الكشف مؤخرًا عن هوية حكم اللقاء القادم لفريق الهلال السعودي الذى تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث يواجه فريق الهلال السعودي خصمه القوي من فريق الريان القطري في اطار فاعليات دوري أبطال آسيا، وفى هذا الصدد قامت صحيفة الرياض السعودية بالتعليق والكشف عن هوية الحكم القادم الذى تقرر أن يقوم بإدارة المباراة قائلة: “كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم أسترالي بقيادة كريستوفر جيمس لإدارة مباراة الهلال والريان القطري، مساء الثلاثاء 28 فبراير الحالي في الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ويعاونه مواطنيه كريم جيمز وبول أرامز”.

وجدير بالذكر أن الحكم والذى يدعي “كريستوفر جيمس”، والبالغ من العمر حوالى 33عاماً، قد تمكن من تعليق الشارة الدولية الخاصة به في موسم 2011، حيث تم تصنيف الحكم كريستوفر ضمن حكام النخبة الموجودين بقارة آسيا.