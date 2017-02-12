صلاح يقود روما للفوز الثاني على التوالي بالدوري الممتاز ضد كروتوني

قاد محمد صلاح ، اللاعب المصري المحترف في صفوف روما الايطالي، فريقه لتحقيق فوز كبير على نادي كروتوني بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاحد 12 فبراير على ملعب الثاني “ايزوسكيدا” وذلك في اطار الاسبوع 24 من الدوري الممتاز الايطالي لكرة القدم.

هذا وقد قدم اللاعب المصري محمد صلاح اداءً متميزا جدا اليوم مع فريقه حيث شارك أساسيا منذ الدقيقه الاولى للمباراة ,وقام بصناعة هدفي اللقاء ليكون عاملا رئيسيا في فوز روما اليوم ,حيث جاء الهدف الاول في الدقيقة 40 عن طريق لاعب الوسط رادجا ناينجولان ,وجاء الثاني في الدقيقه 77 من قبل اللاعب دزيكو، وتسبب ايضا صلاح في اكتساب ركلة جزاء في الشوط الاول ولكن لم ينجح دزيكو فى احرازها .

وارتفع رصيد روما في الدوري الايطالي بعد هذا الفوز الثمين الى 53 نقطة محققا المركز الثاني في البطولة ليصبح وصيفا بعد نادي يوفنتوس والذي من المقرر ان يلعب اليوم مباراته مع كالياريبينما، بينما في المقابل توقف كروتوني عند المركز الاخير وذلك ب13 نقطة فقط.

والجدير بالذكر ان صلاح قد انضم لصفوف روما بعد ما قدم اداءً مشرفا مع منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية والتي انتهت باحراز مصر للمركز الثاني في البطولة يوم 5فبراير الماضي.