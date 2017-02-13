آخر أخبار النصر السعودي الإثنين 13/2/2017 غرامة مالية على النادي ومباراة النصر مع الأهلي في الدوري السعودي

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آخر أخبار نادي النصر السعودي الإثنين 13/2/2017 غرامة مالية على نادي النصر بسبب لاعبه السابق:

في مفاجأة من العيار الثقيل لجميع عشاق ومتابعي والمسئولين في نادي النصر السعودي لكرة القدم ، نشرت صحيفة تركية مفاجأة كبيرة حيث قالت أن محكمة التحكيم الرياضي التي يطلق عليها اسم ” cas ” ، وهي محكمة تحكيم رياضي تابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، قد أودعت حكمها بإلزام نادي النصر السعودي بدفع مبلغ 1.2 مليون يورو ، هذا بالإضافة إلى مبلغ نصف مليون يوﻻو أخرى كمبلغ غرامة تأخير على نادي النصر السعودي لنادي طرابزون التركي ، وبهذا الحكم فإن نادي النصر السعودي سوف يكون مطالبا بسدتد مبلغ مالي يقدر ب 1.7 مليون يورو لنادي طرابزون التركي ، بسبب صفقة لاعب طرابزون السابق البولندي ” أدريان ميرزيفسكي ” ، وذلك في فترة زمنية لا تتعدى الثلاثون يوما ، وإذا لم يسدد المبلغ في الفترة المطلوبة سوف توقع عليه عقوبات من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

آخر أخبار نادي النصر السعودي الإثنين 13/2/2017 ردود الأفعال على صفقة عوض خميس:

ما زالت أصداء الصفقة المدوية التي تم الإعلان عنها منذ أيام قليلة بخصوص إتمام لاعب فريق النصر السعودي ” عوض خميس ” تعاقده مع نادي الهلال السعودي ، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع نادي النصر السعودي والذي ينتهي بعد ستة أشهر ، وبهذا يحق للاعب عوض خميس التوقيت لأي نادي آخر والرحيل من نادي النصر مجانا ، وهو ما حدث فعلا حيث أتمم اللاعب تعاقده مع نادي الهلال السعودي ، وللتعليق على هذه الصفقة قام نائب رئيس نادي النصر للسعودي السابق ” عبد الله العمراني ” بكتابة تغريدة على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة الشهير تويتر ، حيث طالب الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بإشراك اللاعب عوض خميس في كل مباريات الفريق القادمة .

وأضاف عبد الله العمراني أن فريق النصر السعودي مقبل على العديد من المنافسات المهمة في الفترة المقبلة ويحتاج هذا اللاعب بشدة ، وقال العمراني أنه يتمنى بشدة أن يستفيد النادي من اللاعب حتى انتهاء تعاقده مع نادي النصر بعد مرور الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب ، وأضاف العمراني أن اللاعب عوض خميس قد وعد جماهير نادي النصر والمسئولين في النادي أنه سوف يلعب مباريات فريقه النصر بمنتهى الجدية حتى انتهاء تعاقده مع نادي النصر .

لكن جاءت العديد من التعليقات على رأي نائب رئيس نادي النصر السابق عبد الله العمراني منها ما يتفق مع رأي العمراني والبعض الآخر جاءت مهاجمة له، حيث قال المؤيدون لرأي العمراني أن فريق النصر بالفعل يحتاج لجهود اللاعب عوض خميس في مركز الظهير الأيسر للفريق خاصة بعد الإصابة التي لحقت باللاعب ” شايع شراحيلي ” ، بينما علق الرافضون لرأى العمراني بأنهم يرفضون رفضا تاما أن يشارك اللاعب عوض خميس في مباريات الفريق المقبلة خاصة بعد أن وقع اللاعب للغريم نادي الهلال السعودي في هذه الفترة الحرجة من عمر الدوري السعودي لكرة القدم دوري عبد اللطيف جميل ، ووصلت ردود الأفعال الرافضة لرأي العمراني بدعوة بعضهم إلى سحب عضوية العمراني من نادي النصر السعودي .

وجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي قد قرر بالإتفاق مع إدارة النادي على إبعاد عوض خميس ومنعه من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق حتى انتهاء تعاقده مع الفريق مع عدم مشاركته في التدريبات الجماعية والإكتفاء بالتدريبات الفردية حتى انتهاء عقده مع الفريق ، هذا وصرح رئيس نادي النصر السعودي الأمير فيصل ببن تركي قائلا: ” لا أظن أن جماهير النصر ستتقبله وقد وقع للهلال ” .

آخر أخبار نادي النصر السعودي الإثنين 13/2/2017 مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي:

يلتقي النادي النصر السعودي في مباراته القادمة في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل مع فريق الأهلي السعودي على أرضية ملعب ” الملك عبد الله الدولي ” يوم الجمعة القادم الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة 8:25 دقيقة مساءا بالتوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية، ويدخل فريق نادي النصر السعودي وهو يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل برصيد 38 نقطة فقط وبفارق 6 نقاط عن فريق الهلال المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي، وقد خاض نادي النصر السعودي 18 مباراة بالتساوي مع نادي أهلي جدة السعودي، حقق الفريق الفوز في 12 مباراة، وتعادل الفريق في مباراتان فقط، فيما انتهت 4 مباريات لعبها الفريق بنتيجة سلبية وخسارة الفريق، وقد تمكن لاعبو فريق النصر السعودي من إحراز 33 هدف، بينما تلقى مرماهم 14 هدف فقط.

وعلى الجانب الآخر طرف المباراة الثاني وهو نادي الأهليالسعودى مباراته ضد نادي النصر السعودي وهو يحتل المزكز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد أربعون نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن فريق الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وخاض فريق أهلي جدة السعودي 18 جولة في دوري عبد اللطيف جميل، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل الفريق في مباراة واحدة، بينما انتهت 4 مباريات بنتيجة خسارة الأهلي السعودي، أحرز مهاجمي الفريق 44 هدف فيما تلقى مرماه 21 هدف فقط.