آخر أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء الموافق 2/15/ 2017: أخر ما ورد فى الصحف السعودية عن النصر السعودى

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آخر أخبار نادي النصر السعودي اليوم الاربعاء الموافق 15/2/2017: تنازل النصر عن الدخل المالي لفريق النهضة

وردت بعض الانباء الصحفية أن نادي النهضة السعودي قد طلب رسميًا من غريمه القادم من فريق النصر السعودي أن يقوم بالتنازل عن حصته المالية مقابل اللقاء القادم بينهما، وقد نشرت جريدة يو اف ام مؤخرًا أن إدارة نادي النصر السعودي قد أصدرت قرار بالتنازل عن حصتها المالية وحصة الجماهير الخاصة بهم من أجل نادي النهضة فى المباراة التى من المقرر أن يخوضوها سويًأ يوم الخميس الماضي.

آخر أخبار نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء الموافق 2/15/ 2017: غرامة مالية على نادي النصر بسبب لاعبه السابق:

في مفاجأة من العيار الثقيل لجميع عشاق ومتابعي والمسئولين في نادي النصر السعودي لكرة القدم ، نشرت صحيفة تركية مفاجأة كبيرة حيث قالت أن محكمة التحكيم الرياضي التي يطلق عليها اسم ” cas ” ، وهي محكمة تحكيم رياضي تابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، قد أودعت حكمها بإلزام نادي النصر السعودي بدفع مبلغ 1.2 مليون يورو ، هذا بالإضافة إلى مبلغ نصف مليون يوﻻو أخرى كمبلغ غرامة تأخير على نادي النصر السعودي لنادي طرابزون التركي ، وبهذا الحكم فإن نادي النصر السعودي سوف يكون مطالبا بسدتد مبلغ مالي يقدر ب 1.7 مليون يورو لنادي طرابزون التركي ، بسبب صفقة لاعب طرابزون السابق البولندي ” أدريان ميرزيفسكي ” ، وذلك في فترة زمنية لا تتعدى الثلاثون يوما ، وإذا لم يسدد المبلغ في الفترة المطلوبة سوف توقع عليه عقوبات من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

آخر أخبار نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء الموافق 2/15/ 2017: مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي:

يلتقي النادي النصر السعودي في مباراته القادمة في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل مع فريق الأهلي السعودي على أرضية ملعب ” الملك عبد الله الدولي ” يوم الجمعة القادم الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة 8:25 دقيقة مساءا بالتوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية، ويدخل فريق نادي النصر السعودي وهو يحتل المركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين دوري عبد اللطيف جميل برصيد 38 نقطة فقط وبفارق 6 نقاط عن فريق الهلال المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي، وقد خاض نادي النصر السعودي 18 مباراة بالتساوي مع نادي أهلي جدة السعودي، حقق الفريق الفوز في 12 مباراة، وتعادل الفريق في مباراتان فقط، فيما انتهت 4 مباريات لعبها الفريق بنتيجة سلبية وخسارة الفريق، وقد تمكن لاعبو فريق النصر السعودي من إحراز 33 هدف، بينما تلقى مرماهم 14 هدف فقط.

وعلى الجانب الآخر طرف المباراة الثاني وهو نادي الأهلي السعودى مباراته ضد نادي النصر السعودي وهو يحتل المزكز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد أربعون نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن فريق الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وخاض فريق أهلي جدة السعودي 18 جولة في دوري عبد اللطيف جميل، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل الفريق في مباراة واحدة، بينما انتهت 4 مباريات بنتيجة خسارة الأهلي السعودي، أحرز مهاجمي الفريق 44 هدف فيما تلقى مرماه 21 هدف فقط.

آخر أخبار نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء الموافق 2/15/ 2017: رد الإدارة على مطالب المهاجم حسن الراهب للتعاقد معه

ورد فى بعض الصحف والمواقع الغخبارية مؤخرًا حول وجود تفاوضات بين اللاعب المهاجم حسن الراهب مع ناديه الحالى نادي النصر من أجل التعاقد معه من جديد بعد إنتهاء عقده معهم وذلك لمدة عامين قادمين بمقابل مادي وقدره خمسة ملايين ريال سعودي، ولكن قد توقفت إجراءات التعاقد مع اللاعب بعد أن طالب النادي أن يوقع اللاعب حاليًأ ويتم استلام المبلغ محل التعاقد فى موعد أخر، وقد نشرت عن الخبر صحيفة الرياض السعودية قائلة: “أن ادارة النصر اقتربت من تجديد عقد المهاجم حسن الراهب لمدة عامين مقابل خمسة ملايين ريال، وتشير المصادر الى أن التوقيع بشكل رسمي تأجل لاشتراط الإدارة على الراهب تأجيل استلام مبالغه المتاخرة التي تقدر بخمسة ملايين ريال، وتسعى للتوقيع رسميا مع اللاعب قبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبل في الجولة الـ19 من دوري جميل”.