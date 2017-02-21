أخبار النصر اليوم الأربعاء 22/2/2017: أخر ما ورد فى الصحف السعودية

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أخر أخبار نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017: النصر يحسم ملف عوض خميس

نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء، صدر فى بيان رسمي من نادي النصر السعودي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، أنه تم تجديد عقد اللاعب الدولي “عوض خميس”، لمدة ثلاثة سنوات قادمة مع إدارة فريق النصر السعودي العالمي برئاسة الأمير “فيصل بن تركي”، وقد نشرت إدارة نادي النصر السعودي هذا الخبر على موقعها الرسمي للنادي، حيث لاقى خبر تجديد عقد اللاعب عوض خميس مع الفريق العالمي استحسان جماهير فريق النصر السعودي وعشاقه فى ك مكان،وخاصة بعد أن اشيعت بعض الأنباء حول مغادرة اللاعب النادي بعد إنتهاء عقده، وقد أكدت إدارة العالمي على الإنتهاء من باقى إجراءات تمديد تعاقدها مع نجم المنتخب السعودي وبطل نادي النصر السعودي، عوض خميس.

وجدير بالذكر أن اللاعب عوض خميس قد أعرب عن سعادته بتمديد تعاقده مع نادي النصر السعودي عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر،حيث أشار اللاعب أن نادي النصر يعد بيته الحقيقى، وقد صرح بالشكر إلى رئيس نادي النصر السعودي، الأمير فيصل بن تركي، لأجل سماحه بعودته من جديد إلى هذا البيت.

أخر أخبار نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017: موعد مباراة النصر والاتحاد فى نهائي كأس وليّ عهد السعودية الشهر المقبل

بعد لقاء الامس الذى تألق فيه فريق النصر السعودي على خصم من لاعبي الأهلى، قام مدرب الفريق الجديد، “باتريس كارتيرون”، ببث روح متفائلة بين أعضاء الفريق بعد نجاحهم الكبير بالأمس وقرب تحقيق الحلم الكبير والحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وجدير بالذكر أن المدرب الجديد الفرنسي “كارتيرون”، قد تعاقد مع فريق النصر السعودي ليتسلم دفة القياة فى أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد رحيل المدرب السابق الكرواتي “زوران ماميتش”، إلى التدريب فى نادي العين الإماراتى، وترك تدريب فريق النصر السعودي الذى كان يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب فى هذا الوقت، ليتكيف أعضاء فريق النصر سريعًا مع التغيير الطارئ عليهم ويتألقا حتى يصلوا للمركز الثانى بجدول الترتيب بالدوري السعودي بفارق ست نقاط خلف لنادي الهلال السعودي المتصدر بالجدول حاليًا.

وقد جاء فى تصريحات المدرب “كارتيرون”، والذى قد كان يعمل قبل هذا مدرب لنادي دجلة المصري، إن السبب فى فوز عناصر فريقه بالأمس يرجع إلى التعاون بينهم والروح القتالية التى ظهروا عليها والتمسك بتحقيق الحلم الكبير والحصول على الكأس، وقد وردت بعض التصريحات المؤكدة على أنه سوف يخوض فريق النصر السعودي نهائي كأس ولي عهد بالمملكة السعودية فى شهر مارس القادم ضد فريق الاتحاد السعودي ، بالإضافة إلى مباراته القادمة ايضًا ضد فريق النهضة السعودي في دور الـ16 ، والتى تقرر أن تقام ضمن منافسات كأس ملك السعودية وقد تحدد موعدها فى الأسبوع المقبل.

أخبار نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017: سنطالب بالحكم الأجنبي في جميع مبارياتنا المقبلة

بعد الأزمة الاخيرة التى اقيمت بسبب طلب نادي النصر السعودي وإصراره على التحكيم الأجنبى، جاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي, الأمير “فيصل بن تركي”، المؤكدة على أنهم قد قرروا أن يتم جلب حكام أجانب فى الفترة المقبلة لجميع لقاءات نادي النصر السعودي، حيث يتم هذا القرار سواء كانت اللقاءات القادمة على أرضه أو خارج أرضه، وساء قام فريق الخصم بطلبها أو تولاها هو، حيث جاء فى تصريح رئيس النادي الصحفى قائلاً:” أعلم بأنه لم يكن هناك داعي لبياننا بالأمس حول فرحتي .. لكن تم إصداره لأننا نحترم رمز نادي الأهلي وجماهيره الكبيرة”.

وحول توقيع فريق النصر السعودي مع اللاعبين قال :” في أي وقت يمكن أن يوقع النصر مع أي لاعب، سواءً في فترة تسجيل أو غيره”، حيث أكمل قائلاً: في نادي النصر لاتتوقع ماقد نفعل”، حيث نقلت الصحف على لسانه: ” كل شيء في نادي النصر جائز .. سواءً إبقاء لاعب أو مغادرة لاعب أو التوقيع مع لاعب”، ليختتم رئيس نادي النصر السعودى تصريحاته الصحفية حول صوره مع أحد مشجعى نادي النصر والذى كان يحمل متلازمة داون قائلاً:” جمعية صوت متلازمة داون ، نسعد بهم جميعاً كأبناء ونصراويين وسيزورننا في مقر النادي ونقدم عضويات فخرية لهم بإذن الله”.