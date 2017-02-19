أخر أخبار النصر السعودى اليوم الإثنين 20/2/2017: تأجيل مباراة الرائد وتسليم وليد عبدالله جائزة الأفضل وموعد مباراة الاتحاد القادمة

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أخر أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين: تأجيل مباراة الرائد وتسليم وليد عبدالله جائزة الأفضل ضد الأهلي

بعد فوز مدوى استطاع لاعبي فريق النصر السعودي تحيقيقه ضد لاعبى فريق الأهلى السعودي مما مكنهم من التقدم بجدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل السعودي ، شهد الجميع بمهارة ومكانة لاهب حارس المرمي ، وليد عبد الله”، وما بذله من مجهود فى اللقاء ، حتى تم احتساب الضربات التى استطاع السيطرة عليها ومدي قوة حمايته لمرماه، ليأتى نتيجة تلك الحسابات بفوز اللاعب وليد عبد الله بـ 100%، وجدير بالذكر أن لاعبي فريق النصر السعودي قد عادوا من جديد لإستكمال نشاطهم الكروي وتدريباتهم الكروية يوم أمس الأحد، على أرضية ملعب الأمير “عبدالرحمن بن سعود”، ليستكملوا باقى استعدادات الفريق للمواجهة القادمة ضد فريق النهضة السعودي والتى من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى اطار فاعليات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقد اجتمع مدرب فريق النصر السعودي الفرنسي الأصل، “باتريس كارتيرون”، مع لاعبي فريق النصر في بداية مران الأمس ثم قام بشرح خطته القادمة فى التمارين، وتلا ذلك تسليم اللاعب وحارس مرمي النصر، وليد عبدالله، الجائزة المقررة له بإعتباره أفضل لاعب في اللقاء الأخير الذى شارك فيه أمام فريق الأهلي، وجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل اللقاء القادم الذى كان مقرر أن يواجه فيه فريق النصر السعودي غريمه من لاعبي الرائد السعودي في اطار فاعليات دوري جميل للمحترفين، حيث تقرر أن يقام يوم الثلاثاء 15 جماد ثان.

أخبار نادي النصر السعودي اليوم الإثنين: موعد مباراة النصر والاتحاد فى نهائي كأس وليّ عهد السعودية الشهر المقبل

بعد لقاء الامس الذى تألق فيه فريق النصر السعودي على خصم من لاعبي الأهلى، قام مدرب الفريق الجديد، “باتريس كارتيرون”، ببث روح متفائلة بين أعضاء الفريق بعد نجاحهم الكبير بالأمس وقرب تحقيق الحلم الكبير والحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وجدير بالذكر أن المدرب الجديد الفرنسي “كارتيرون”، قد تعاقد مع فريق النصر السعودي ليتسلم دفة القياة فى أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد رحيل المدرب السابق الكرواتي “زوران ماميتش”، إلى التدريب فى نادي العين الإماراتى، وترك تدريب فريق النصر السعودي الذى كان يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب فى هذا الوقت، ليتكيف أعضاء فريق النصر سريعًا مع التغيير الطارئ عليهم ويتألقا حتى يصلوا للمركز الثانى بجدول الترتيب بالدوري السعودي بفارق ست نقاط خلف لنادي الهلال السعودي المتصدر بالجدول حاليًا.

وقد جاء فى تصريحات المدرب “كارتيرون”، والذى قد كان يعمل قبل هذا مدرب لنادي دجلة المصري، إن السبب فى فوز عناصر فريقه بالأمس يرجع إلى التعاون بينهم والروح القتالية التى ظهروا عليها والتمسك بتحقيق الحلم الكبير والحصول على الكأس، وقد وردت بعض التصريحات المؤكدة على أنه سوف يخوض فريق النصر السعودي نهائي كأس ولي عهد بالمملكة السعودية فى شهر مارس القادم ضد فريق الاتحاد السعودي ، بالإضافة إلى مباراته القادمة ايضًا ضد فريق النهضة السعودي في دور الـ16 ، والتى تقرر أن تقام ضمن منافسات كأس ملك السعودية وقد تحدد موعدها فى الأسبوع المقبل.