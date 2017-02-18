أخر أخبار النصر السعودى اليوم السبت 18/2/2017: فوز النصر على الأهلى وأصابة الفريدي ومدة غيابه وسيدة أعمال كويتية تهنى نادي النصر وموعد مباراة الاتحاد القادمة

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أخر أخبار النصر السعودي اليوم: فوز النصر السعودي على الأهلى السعودي فى مباراة الأمس

خاض فريق النصر السعودي مساء أمس الجمعة مباراة شيقة وقوية أمام خصمه القوى من نادي الأهلى، فى لقاء أنتهت أحداثه بفوز فريق النصر السعودي بهدفين تم إحرازهما فى شباك مرمى النادي الأهلى وسط حيرة وحسرة لاعبي الأهلى الذى لم يتمكن من إستغلال الفرصة ولا من تسجيل أى أهداف فى مرمى فريق النصر السعودي الملقب بالعالمي، فى اللقاء الذى جمعهما على ضمن مباريات دورى عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الـ 19، وبهذا قد استطاع فريق النصر السعودي الصعود بجدول الترتيب بعد إنتهاء فاعليات الجولة الحالية ليتربع على عرش المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة، ويأتى خلف فريق الأهلى السعودي الذى مرت عليه ليلة أمس كئيبة خيم فيها الحزن على جماهيره العريقة بع خسارته للقاء هام مثل هذا أمام النصر، وعلى هذا يبقى النادي الأهلى فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة بشكل مؤقت، إلى أن يري نتيجة اللقاء المنتظر والذى من المقرر أن يتقابل فيه فريق الاتحاد السعودي وفريق الشباب السعودي مساء يوم السبت القادم والذى سوف يقام على أرضية الرياض.

أخر أخبار النصر السعودي اليوم: سيدة أعمال كويتية تهنى فريق النصر والجماهير على الفوز:

بعد إنتهاء فاعليات مباراة الأهلى السعودي والنصر السعودي مساء الأمس الجمعة، والتى أقيمت ضمن فاعليات منافسات الجولة الـ19 ، من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، والتى أنتهت أحداثها بفوز فريق النصر السعودي بعد أن تمكن الفريق العالمي من تحقيق هدفين فى شباك النادي الأهلى السعودي دون رد ، قامت “خولة مبارك الحساوي”، سيدة الأعمال الكويتية وعضوة شرف نادي النصر، بكل سعادة تقديم تهنئتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إلى الجماهير العريقة والمشجعين لفريق النصر السعودي فى كل مكان، حيث قالت في تغريدتها على حسابها الشخصي: “مبروك لجماهير العالمي الوافية هاردلك للأهلي”، وقد اشارة سيدة الأعمال الكويتية فى تغريدتها إلى أعضاء نادي النصر السعودي بالثناء على مجهودهم، حيث قالت: “تبقى يا عالمي عالمي، بأداءك وتألقك، تستاهل الفوز والتقدم كفيتوا ووفيتوا”.

أخر أخبار النصر السعودي اليوم: إصابة و مدة غياب ” أحمد الفريدي “

قد أصيب فى مباراة الامس الذى خاضها اللاعب “أحمد الفريدي”، لاعب أساسى مع رفقائه من نادي النصر لمواجهة نادي الأهلى السعودي، حيث أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة على المنطقة المصابة التي أجريت مساءًا لللاعب المتميز “أحمد الفريدي”، والذى كان أحتفل منذ عدة ايام قليلة بإفتتاح مطعمه الخاص للحلويات بالرياض والذى قد اسماه “حلويات الفريدي”، وجدير بالذكر أنه قد شهد الإحتفال حشد كبير من الجماهير المحبة للاعب بالإضافة إلى أصدقائه من الفريق والفرق الاخر والإداريين، أن اللاعب قد تعرضه لكدمة قوية في الصدر، وسوف يستغرق علاجها حوالى عشرة أيام، حيث يحتاج خلالهما إلى الراحة، وقد جاءت إصابة اللاعب فى الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، حيث قام بالإحتكاك مع لاعب نادي الأهلى السعودي الذى ينتمى إلى أصول عراقية “سعد الأمير”.

وقد جاءت تصريحات نادي النصر السعودي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر حول إصابة اللاعب أحمد الفريدي قائلة عبر موقع نادي النصر السعودي الاساسي:” أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للكابتن أحمد الفريدي تعرضه لكدمة قوية في الصدر، وسيحتاج للراحة والعلاج لمدة عشرة”.

أخبار نادي النصر السعودي اليوم السبت: موعد مباراة النصر والاتحاد فى نهائي كأس وليّ عهد السعودية الشهر المقبل

بعد لقاء الامس الذى تألق فيه فريق النصر السعودي على خصم من لاعبي الأهلى، قام مدرب الفريق الجديد، “باتريس كارتيرون”، ببث روح متفائلة بين أعضاء الفريق بعد نجاحهم الكبير بالأمس وقرب تحقيق الحلم الكبير والحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وجدير بالذكر أن المدرب الجديد الفرنسي “كارتيرون”، قد تعاقد مع فريق النصر السعودي ليتسلم دفة القياة فى أواخر الشهر الماضي، وذلك بعد رحيل المدرب السابق الكرواتي “زوران ماميتش”، إلى التدريب فى نادي العين الإماراتى، وترك تدريب فريق النصر السعودي الذى كان يحتل المركز الرابع بجدول الترتيب فى هذا الوقت، ليتكيف أعضاء فريق النصر سريعًا مع التغيير الطارئ عليهم ويتألقا حتى يصلوا للمركز الثانى بجدول الترتيب بالدوري السعودي بفارق ست نقاط خلف لنادي الهلال السعودي المتصدر بالجدول حاليًا.

وقد جاء فى تصريحات المدرب “كارتيرون”، والذى قد كان يعمل قبل هذا مدرب لنادي دجلة المصري، إن السبب فى فوز عناصر فريقه بالأمس يرجع إلى التعاون بينهم والروح القتالية التى ظهروا عليها والتمسك بتحقيق الحلم الكبير والحصول على الكأس، وقد وردت بعض التصريحات المؤكدة على أنه سوف يخوض فريق النصر السعودي نهائي كأس ولي عهد بالمملكة السعودية فى شهر مارس القادم ضد فريق الاتحاد السعودي ، بالإضافة إلى مباراته القادمة ايضًا ضد فريق النهضة السعودي في دور الـ16 ، والتى تقرر أن تقام ضمن منافسات كأس ملك السعودية وقد تحدد موعدها فى الأسبوع المقبل.