المصرى البورسعيدى يناشد المسئولين لعودة اللقاءات على استاد بورسعيد من جديد

بعد توقف المباريات على استاد البورسعيدى استمر لمدة ليست بالقصيرة ، ناشد عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، عدنان حلبية، فى تصريحاته الإعلامية الأخيرة التى تم إذاعتها على القناة الفضائية “النهار الرياضية”، السادة المسؤلين والمختصين بالأمر من أجل السماح للفريق المصرى البورسعيدي بأن يقوم بخوض مبارياته القادمة أمام فريق ايفيانى أوبا النيجيرى ، على أرضية استاد ملعب بورسعيد الرياضي، والتى تقررت فى اطار فاعليات مباريات الكونفدرالية الأفريقية.لهذا الموسم.

وقد طالب عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، عدنان حلبية، فى تصريحاته مؤخرًا التى أجراها على شاش برنامج “كورة كل يوم”، التى يتم بثه عبر شاشة “النهار رياضة”، أن يقوم السادة المسئولون بالإسراع فى اتخاذ قرارهم بهذا الشأن، حيث يتمنى أن يسمحوا للفريق المصري بأن يعاودوا استكمال مبرياتهم على أرضية الملعب الخاص بهم حيث استاد بورسعيد، وقد أكد عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أن مباراة العودة للفريق المصري البورسعيدى أمام غريمه القادم من اعضاء فريق ايفيانى أوبا النيجيرى، قد تحدد موعدها فى اطار فاعليات منافسات ذهاب دور الـ64 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يتقابل الفريقين يوم 19 فبراير الجارى، وبناءًأ على هذا يجب اتخاذ القرار بشأن استاد بورسعيد سريعاً.

جدير بالذكر أن فريق المصرى البورسعيدى قد خسر لقائه الأخير الذى قابل فيه فريق ايفيانى أوبا النيجيرى، حيث استطاع الأخير أن يسدد هدف وحيد فى شباك مرمي الفريق المصري فى المباراة التى جمعتهما يوم الأحد الماضي على أرضية استاد نينوى، والتى أقيمت فى اطارفاعليات منافسات دور الذهاب بدور الـ64 فى منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث ورد فى تصريحات عدنان الإعلامية مؤخرًا، أن بعثة الفريق النيجيرى المنافس تقرر أن تقوم بالتحرك من دولة نيجيريا رسميًا ومتوجهة إلى المطار الدولة، فى تمام الساعة الخامسة فجر يوم الإثنين المقبل، حيث تتمكن من الوصول إلى الأراضي المصرية البعثةالنيجرية حيث مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة الثامنة مساءاً، حيث يقابل أعضاء الفريق رحلة شاقة على خطوط الطيران والتى سوف يقطعها من نيجيريا حتى مصر من أجل خوض اللقاء القادم والمقرر أمام فريق المصري البورسعيدي.