تنازل إدارة النصر السعودي عن الدخل المالي لفريق النهضة السعودي بناءًا على طلبه

نادي النصر السعودي، تقام مباراة النصر السعودي أمام غريمه نادي النهضة السعودي فى اطار منافسات الدور ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد نقلت صحيفة يو اف ام بين طياتها أخر ما صدر من أخبار من مراسل إذاعة UFM الموجودة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حول تنازل نادي الاهلى السعودي عن حصته المالية وحصة جماهيره العريقة فى اللقاء القادم الذى تقرر ان يقام يوم الخميس القادم حيث يواجه فيه غريمه من فريق النهضة السعودي.

تصريحات إدارة النصر السعودي بجريدة يو اف ام:

أن إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي وافقت على التنازل عن حصتها من الدخل المادي والجماهيري لمصلحة نادي النهضة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين الخميس القادم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الدور ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعدما طلبت ادارة النهضة من نظيرتها في النصر بخطاب رسمي اليوم الأحد”.