رد إدارة النصر السعودي على مطالب المهاجم حسن الراهب للتعاقد معه

استطاع المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون”، مدرب فريق النصر السعودي يوم أمس أن ينتهى مشوار قلقه اللاعب “ابراهيم غالب” الإصابة الاخيرة التي بسببها اضطر إلى استبعاده عن اللقاء الاخير الذى واجه فيه فريق الوحدة في اطار فاعليات منافسات الجولة الماضية ، حيث يعد غالب محور الغرتكاز بالنسبة له، بينما من جهة أخري واصلت إدارة فريق النصر قراره المتبع من أجل ابعاد الاعب “عوض خميس”، لاعب خط الوسط من حسابات المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون”، حيث تم مشاركة اللاعب في التدريبات اللياقية التى قد خضع لها الفريق يوم أمس، ولكن لم يتمكن اللاعب من المشاركة في التدريب التكتيكي مع رفقائه من أعضاء الفريق، ليتأكد الجميع من أن القرار المتخذ بشان ابعاده عن الفريق يعد قرار بشكل نهائي، وذلك بعد توقيع اللاعب يوم الخميس الماضي مع فريق الهلال، وجدير بالذكر أنه قد اقام لاعبو فريق النصر السعودي بعد نهاية التدريب اليوم احتفالية ضمت أعضاء الفريق، حيث قاد هذه الإحتفالية الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعد اكتمال جميع لأفراد داخل الطاقم الفنى والكروى يوم أول من أمس.

تصريحات صحيفة الرياض السعودية:

جاء بين طيات صحيفة الرياض السعودية “أن ادارة النصر اقتربت من تجديد عقد المهاجم حسن الراهب لمدة عامين مقابل خمسة ملايين ريال، وتشير المصادر الى أن التوقيع بشكل رسمي تأجل لاشتراط الإدارة على الراهب تأجيل استلام مبالغه المتاخرة التي تقدر بخمسة ملايين ريال، وتسعى للتوقيع رسميا مع اللاعب قبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبل في الجولة الـ19 من دوري جميل”.