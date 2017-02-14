كواليس تعاقد النادى الأهلي مع مداف الزمالك «دويدار»

نجحت ادارة التعاقدات بالنادى الاهلى الشياطين الحمر بالحصول على توقيع لاعب الفريق الاول لمنتخب مصر لكرة القدم والمدافع الطموح لنادى الزمالك اللاعب احمد دويدار وذلك فى اطار سياسة ادارة التعاقدات بالنادى الاهلى فى تدعيم صفوف الفريق وتعويض النقص الذى تشهده بعض المراكز بفريق النادى الاهلى حيث تعاقدت ايضا ادارة التعاقدات بالنادى الاهلى سابقا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وايضا فى غفلة الجميع اثناء متابعة منتخب مصر لكرة القدم فى بطولة كاس الامم الأفريقية بالجابون والتى انتهت بحصول المنتخب المصرى على فضية البطولة حيث انة قد خسر امام منتخب الكاميرون فى المباراة النهائية والتى شهدت احداثا كبيرة حيث تعاقدت ادارة النادى الاهلى ووفقا لتعليمات المدير الفنى المخدرم الكابتن حسام البدرى مع ثلاثة لاعبين وهم اللاعب عمرو بركات والذى يلعب بموقع صانع الالعاب بالفريق والذى كان محترفا بالخارج ولقد تم التعاقد مع اللاعب لكى يحل محل اللاعب المخدرم رمانة كرة القدم المصرية عبدالله السعيد حين غيابة وانه لمن الجدير بالذكر ان موقع اللاعب يعج بالكثير من اللاعبين المخدرمين امثال كريم نيدفيد واحمد حمدى وغيرهم من اللاعبين وايضا تم التعاقد مع المهاجم سليمان كوليبالى والذى كان محترفا بالدورى اليونانى وذلك لتعويض النقص فى خط الهجوم بالنادى الاهلى وخاصة بعد اصابة مروان محسن مع المنتخب فى نهائيات امم افريقيا وايضا تم التعاقد مع اللاعب احمد حمودى والذى كان يلعب فى صفوف نادى القلعة البيضاء نادى الزمالك سابقا والذى خاض مجموعة من التجارب الاحترافية الناجحة بالخليج.

كواليس تعاقد الاهلى مع دويدار

نجحت ادارة النادى الاهلى فى التعاقد مع الكابتن احمد دويدار مدافع الزمالك فى اطار تدعيم خط دفاع النادى الاهلى بجانب اللاعبين الموجودين وهم احمد حجازى وسعد سمير ومحمد نجيب ورامى ربيعة المصاب وقد تم التعاقد مع اللاعب قبل السفر مع المنتخب المصرى الى الجابون للمشاركة فى كاس الامم الافريقية بالجابون 2017 وذلك علما بان اللاعب دويدار قد اعير من قبل نادى الزمالك الى فريق نادى سموحة لمدة ست شهور وانة بانتهاء الموسم الحالى يكون عقد اللاعب مع نادية القديم نادى الزمالك قد انتهى ويحق للاعب التوقيع لنادى جديد حسبما يريد.