القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والخليج السعودي بدوري عبد اللطيف جميل

موعد مباراة الهلال والخليج، تحدد موعد المنافسة القادمة بين فريق الهلال السعودي وغريمه من فريق الخليج السعودي فى اطار فاعليات دوري جميل لهذا الموسم، يوم الخميس المقبل الموافق 16 من شهر فبراير 2017، حيث يجتمع الفريقين الهلال والخليج ضمن استكمال منافسات الجولة التاسعة عشر من فاعليات بطولة عبد اللطيف جميل السعودي لكرة القدم السعودية للموسم الجاري 2016/ 2017 فى المملكة العربية السعودية، حيث منافسات الدور الأول للدوري من فاعليات البطولة، وقد استطاع فريق الهلال السعودي أن يحقق الفوز الساحق والذى اسعد جماهيره العريقه فى كل مكان علي خصم اليوم من لاعبي فريق الخليج، فى اللقاء الذى انتهت فاعلياته بنتيجة 6-1، ولهذا يحاول فريق الهلال الإنتهاء من جميع استعداداته الكروية وتحضيراته المقررة من أجل إستكمال منافساته وإنتهاز الفرصة الحالية ليتمكن من التصد بجدول الترتيب بدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والخليج ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين:

يبحث المحبين للكرة السعودية فى كل مكان على القناة الناقلة لمبارة فريقهم المفضل الهلال، بينما يتسائل لاعبي فريق الخليج حول القناة المقررة لبث أحداث اللقاء القادم بين فريق الهلال والنصر السعودي القادم، وفى هذا الصدد قد أعلنت القناة الناقلة “ام بى سى” MBC PRO SPORTS الرياضية أنها سوف تقوم ببث اللقاء بين الفريقين ببث مباشر وجودة عالية على شاشتها الفضائية، بالإضافة إلى وجود استديو تحليلي متميز للتوقف على مجريات الاحداث الخاصة باللقاء واللاعبين فى اطار استكمال مباريات دوري عبد اللطيف جميل السعودي لهذا الموسم.

توقيت مباراة الهلال والخليج ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين:

موعد مباراة الهلال والخليج، تقام مباراة الهلال والخليج يوم الخميس المقبل الموافق 16 فبراير 2017 ، فى اطار فاعليات منافسات الدوري السعودي، علي أرضية ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، حيث تحدد أن تقام أحداث اللقاء الهام والمنتظر في عقر دار فريق الهلال، ليحاول الهلال السعودي اليوم استغلال هذه الفرصة بقيادة مدربه الفنى واستغلال اقامة المباراة على أرضه ووسط جمهوره لتحقيق أهدافه الكروية، وقد تحدد موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة والخمسة والعشرين دقيقة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وفى تمام الساعة السابعة والخمسة والعشرين دقيقة بتوقيت مدينة القاهرة، وفى تمام الساعة الخامسة والخمسة والعشرين دقيقة بتوقيت جرنتش العالمي.