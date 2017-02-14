مطار القاهرة يستعد لإستقبال “ميسي” أسطورة كرة القدم في مصر الأربعاء القادم

مطار القاهرة يستعد لإستقبال ميسي، أعلن مطار القاهرة الدولي أنه يستعد لإستقبال لاعب وأسطورة كرة القدم فى كل مكان اللاعب المخضرم ميسي أثناء زيارته التى تقرر أن تكون يوم غد الأربعاء في مصر ، حيث جاء تصريحات السيد نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة فى مصر، ” أحمد حمدي”، حول زيارة اللاعب الشهير لكرة القدم والأسطورة الكروية اللاعب الأرجنتيني الأصل، ونجم نادى برشلونة الإسباني حاليًا، ” ليونيل ميسي”، تم الإعلان أنه سوف يحل ضيفا على الأرضاي المصرية غدًا الأربعاء ، حيث تأتى زيارة ميسي إلى جمهورية مصر العربية غدًا فى اطار فاعليات حملة الإعلانية الخاصة بالسياحة العلاجية التى يقودها، حيث يسعى ميسي من خلال هذه الحملة توعية الناس من أجل القضاء بشكل نهائي وعالمي على “فيروس سي”، وتأتى حملة ميسي للسياحة العلاجية تحت شعار “عالم خال من فيروس سي”، وقد ورد فى الصحف حول أخبار ميسي أنه سوف يمكث اللاعب فى مصر يوم واحد فقط من أجل الدعاية للحملة ثم يغادر البلاد بعدها، فور الإنتهاء رسميًا من فعاليات إعلان إنطلاق حملة السياحة العلاجية العالمية.

جاءت تصريحات السيد نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة فى مصر، ” أحمد حمدي”، أن زيارة اللاعب المتميز إلى مصر، تعد فى حد ذاتها أحد الخطوات الهامة من أجل مكافحة وعلاج هذا المرض وللسياحة العلاجية في مصر ، وقد أتت هذه الحملة بعد أن استطاعة جمهورية مصر العربية التخلص من هذا المرض من قبل فى تجربة برنامج كان تنفيذها له يعد متميزا ورائدًا من أجل مكافحة هذا المرض وعلاج المرضي حاليًا بفيروس سي، ويتمنى السيد نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة فى مصر، أن تلاقى هذه الحملة الصدي الواسع لينجح سعى مصر فى جذب المصابين بالفيروس من أجل سياحة علاجية فى مصر وخوض رحلة العلاج المطلوبة لهم، حيث تعد تكلفة هذا العلاج بمصر أقل بالنظر إلى التكلفة الكلية التى يتم إنفاقها فى الخارج.

وقد اشار” أحمد حمدي”، أن هيئة تنشيط السياحة الموجودة فى مصر تسعى حاليًا إلى تنفيذ خطة جديدة لجذب السياحة لمصر، ومن أهمها السياحة العلاجية والاستشفائية، كما تتمسك الهيئة إلى تقديم أشكال جديدة لجذب أنواع السياحة الاخري، كالسياحة الدينية، والسياحة الشاطئية والثقافية.