جروس يشيد بلاعبي الأهلي السعودي بعد الفوز على القادسية السعودي أمس

بعد فوز فريق الاهلى السعودي مساء يوم الإثنين الماضي على غريمه من القادسية السعودي فى اطار فاعليات منافسات كأس الملك، بعد لقاء إنتهت أحداثه بتسديد لاعبي الاهلى ثلاثة أهداف قوية فى شباك القادسية، بينما تمكن الأخير من رد وحيد فى هذا اللقاء لتنتهى أحداث المباراة بنتيجة “3_1″، جاءت تصريحات الدرب السويسري لفريق الاهلى السعودي، “كريستيان جروس”، مشيدة بالروح القتالية التي حرص على امتلاكها لاعبي فريقه ليقوموا بالظهور حتى اخر لحظة بصورة قوية ومتماسكة فى مباراتهم أمام القادسية، ليتمكنوا فى النهاية من التأهل لدور الربع نهائي من البطولة فى منافسات كأس الملك السعودي الحالية.

جاءت تصريحات المدرب السويسري، في المؤتمر الصحفي الذي أقامه بعد إنتهاء أحداث اللقاء أمام القادسية ، مشددًا على أن المباراة كانت قوية، ليستحق لاعبي فريق الأهلى فى النهاية الفوز بها عن جدارة واستحقاق، وقد اشار جروس فى تصريحاته الصحفية، عن السبب حول دفعه لكلاً من الاعب حسين المقهوي، واللاعب عبد الفتاح عسيري، أنه أراد أجراء هذه التغييرات فى أرضية الملعب وخاصة في منتصف الملعب، من أجل خلق فرصة لتحركات أكثر للفريق، أما بخصوص سبب إبعاد جروس لكلا من اللاعب معتز هوساوي، واللاعب عقيل بلغيث،صرح المدرب بأن الأول لم يكن في جاهزيته الكاملة، بينما الثاني لديه إصابة في العضلة.

وجاءت تصريحات المدير الفنى لفريق الاهلى السعودي، أنه قد بدأ بالفعل فى تنفيذ الإعداد اللازمة والتى يحتاجها فريقه فى مباراة النصر السعودي لمقبلة، والتى تقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري جميل السعودي، حيث أن اختياره لقائمة اللاعبين للمواجهة القادمة سوف يتوقف على مدي حضور اللاعبين واستعدادهم لها، حيث من يتوافر فيه هذه الشروط سوف يضمه للقائمة على الفور ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

وجاء فى تصريحات المدري لفريق الأاهلى السعودي، حول اللاعب سعد عبد الأمير ، أنه عمل بجد وقد ظهر مستواه بعد تكاتفه مع الفريق من أجل تحقيق هذه النتيجة.