الهلال السعودي يطلب “الرحيلى” حارس مرمى أهلي جدة مقابل 4 مليون ريال سعودي

طالب نادي الهلال السعودي فى عرض قام بتقديمه إلى إدارة نادي أهلى جدة السعودي، حول ضم حارس مرمي فريق أهلى جدة إلى صفوف فريق الهلال السعودي فى الفترة القادمة، حيث ورد أن العرض المقدم لللاعب كانت قيمته حوالى 4 مليون ريال سعودي ، على أن يقوم حارس المرمي بتقديم خدماته الكروية لمدة 3 سنوات قادمة لصالح فريق الهلال السعودي، على حسب ما ورد فى التقارير الإعلامية السعودية، حيث جاء فى الانباء أن حارس المرمي الشاب قد تلقى عرضا رسميا مؤخرًا من لاعبي فريق الهلال السعودي من أجل احتياجهم لخدماته، وجاء سبب طلب فريق الهلال لحارس مرمي أهلى جدة هو سد ثغرة الحراسة التي كانت السبب فى معاناة الفريق الأزرق الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تم إيقاف حارس مرمي فريق الهلال السعودي “خالد شراحيلي”، والذي قد وردت الأنباء بشأنه أنه قد أنضم لفريق الرائد السعودي فى الفترة الأاخيرة.

وورد أن حارس المرمي المتميز “الرحيلي”، الذى يبلغ من العمر حوالى 22 عاما ، قد أستطاع بمهارته الكروية القوية ان يلفت الأنظار إليه بشدة، وإزداد هذا الامر عندما دخل اللاعب المتميز ضمن قائمة فريقه الأساسية فى أهلى جدة، وجدير بالذكر أن فريق أهلى جدة قد أستعاد بخدمات لاعب حارس المرمي بعد أن تعرض حارس المرمي الأساي “ياسر المسيليم”، الحارس الأساسي لأهل جدة، لإصابة ليتأتى التقارير الطبية تؤكد على احتياج اللاعب للراحة لعدة أسابيع قادمه ليتم إبعاده عن الملاعب.

وفيما يخص نادي الاهلى السعودي، كان نادي أهلي جدة قد أعلن رسميًا عن توقيعه مؤخرا لعقد جديد من أجل ضم الحارس الدولي محمد العويس لقائمة الفريق، حيث يبدأ اللاعب فى تقديم خدماته الكروية من الموسم المقبل، كما أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب المسيليم، لتتقلص فرصة الرحيلى فى الفترة الحالية فى المشاركة مع فريقه.

وجدير بالذكر أن لاعبي فريق الهلال السعودي قد استطاعووا التصدر حتى الآن فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، حيث استطاعوا التفوق على فريق الأهلى بفارق 4 نقاط، ليصبح الاهلى هو صاحب المركز الثاني.