توقيت موعد ارسنال وبايرن ميونخ اليوم 15-2-2017 والقنوات الناقلة في دوري ابطال اوروبا

نقدم لكم من خلال موقعنا موعد المباراة القوية التى ستجمع بين فريقى ارسنال وبايرن ميونخ اليوم فى بطولة دورى ابطال اوروبا ، متابعينا الكرام هذة المباراة تعتبر موقعة كروية قوية تجمع بين المدفعجية نادى ارسنال رفاق اللاعب المصرى محمد الننى وتلاميذ الخبير كارلوا انشيلوتي وذلك فى اطار مباريات الدور السادس عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا 2017 ، وسوف نعرف معا عبر هذا التقرير على الموعد المحدد لمباراة ارسنال وبايرن ميونخ اليوم الاربعاء الموافق 15-2-2017 وايضا القنوات الناقلة لها حيث ان الجميع يدرك جيدا مدى اهمية تلك المباراة بالنسبة لجماهير الساحرة المساتديرة وايضا يهتمون بمعرفة جميع المعلومات عن تلك المباراة القوية بين بايرن ميونخ وارسنال.

موعد مباراة الارسنال والبايرن

موعد مباراة ارسنال وبايرن ميونخ ، وكما أكد لاعب المنتخب المصرى الذى يلعب بخط الوسط محمد النني متوسط ملعب فريق آرسنال المدفعجية أن نادية يستعد بكل قواتة ويتدرب بشكل قوي وموجه ومركز لمواجهة بايرن ميونخ في دور الـ16 من البطولة القوية والتى تحظى بمتابعة قوية وهى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث اضاف محمد النني ايضا في حديثه عبر الصحافة الإنجليزية “تركيزنا الآن منصب على جميع البطولات و المنافسة على البطولات المتاحة ، الدوري الإنجليزي و كأس الاتحاد بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا ، واضف اللاعب نحن بإمكاننا أن نحقق شيئاً معاً ونسعى دائما الى الافضلو كما أضاف الننى “ولهذا نحن تمكنا من تحقيق الفوز الكبير على فريق هال سيتي الذي كان هاماً جدا و للغاية ،وكما انه لدينا مباراة هامة وقوية أيضاً في منافسات دوري الأبطال ، واضاف الننى قائلا سوف نسافر الى المانيا بكل ثقة وتمكن وهذا يعد أمر مهم للغاية قبل مباراة كبيرة كهذه، واكمل ” حين عودتى إلى هنا ، شعرت أنني داخل منزلي ، نحن نعد كعائلة واحدة وونجتهد بالعمل الشاق مع أشخاص كثيرون يحبونك بشكل حقيقي ودون خداع ، كل شيء بالارسنال يمر بصورة طيبة والى الامام ”.متابعينا الكرام سوف نقدم لكم موعد المباراه وسيكون توقيت و موعد مباراة ارسنال وبايرن ميونخ اليوم الاربعاء 15-2-2017 فى تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة والاردن وفلسطين ، وفى تمام الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتقام المباراة علي ملعب البافاري بايرن ميونخ ، وستكون القنوات الناقلة للمباراة الكبيرة مباراة ارسنال وبايرن ميونخ بث مباشر قنوات بى ان سبورت الرياضية.