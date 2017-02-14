موعد مباراة الأهلي والنصر دوري جميل السعودي والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من عشاق دوري جميل السعودي تحديدا عن موعد مباراة الأهلي والنصر في إطار الأسبوع 19، هذا اللقاء المرتقب والذى يسمى مباراة كلاسيكو الكرة السعودية، سيكون موعد المباراة التى ستجمع بين فريقى النصر والأهلي يوم الجمعة القادم و الموافق 17 فبراير 2017، وستتجه انظار جماهير الكرة بالمملكة العربية السعودية جميعها الى مشاهدة هذه المباراة القوية مباراة القمة السعودية، لا سيما ان هذه المباراة صاحبتها ضجة إعلامية ضخمة و شديدة نظرًا لوضع كلا الفريقين في جدول ترتيب الدورى السعودى دورى جميل السعودي، حيث يقع الأهلي فى الترتيب الثالث بالدورى برصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق النصر بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة و بفارق نقطتين عن فريق الاهلى .مباراة النصر السعودى والأهلي السعودى القادمة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يدخلها النادي الأهلي وهو متمكن من الفوز و يتواجد في المركز الثاني من ترتيب الدورى وذلك برصيد أربعون نقطة حققها الاهلى من خلال لعب 18 مواجهة، وتمكن خلالها من تحقيق العلامة الكاملة في ثلاثة عشرة مباراة من اصل 18 مواجهة فيما تعادل في مواجهة وحيدة وإنهزم في أربعة مباريات اخرى ، وفيالجانب الاخر يدخل نادي النصر السعودى مباراة الأهلي القادمة وهو يقبع فى المركز الثالث من جدول ترتيب الفرق بالدورى دوري جميل السعودي برصيد 28نقطة وبفارق نقطتين فقط عن نادي الأهلي.

توقيت مباراة الاهلى والنصر القادمة

موعد المباراة الكبيرة التى ستجمع بين النصر والأهلي في مباراة الكلاسيكو السعودى القادم سيكون فى يوم الجمعة الموافق ل 17 فبراير 2017، وسوف يكون انطلاق ذلك اللقاء القوى سيكون في تمام الساعة 17.25 بتوقيت جرينتش وهو توقيت العاصمة الإنجليزية لندن، وفي 19.25 بتوقيت مصر المحلي، وفي 20.25 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة المحلى ، وفي الساعة 21.25 بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة للكلاسيكو بين النصر والأهلي الجمعة

ستكون متابعة الكلاسيكو متاحة حصريا على مجموعة قنوات إم بي سي برو سبورت الرياضية التي تقوم ببث مباريات دوري جميل السعودي خلال الموسم الحالي، وستكون ايضا المباراة منقولة عبر قناة إم بي سي برو سبورت 1، إلي جانب قناة إم بي سي برو سبورت HD 1، والى الان لن يتم الإعلان عن معلق مباراة الكلاسيكو السعودي وسنقدمه لكم في الأيام القادمة.