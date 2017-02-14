موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة للمباراة

يستعد النادي الأهلي المصري للمباراة القوية التى ستجمع بينه وبين خصمه العنيد نادى الاسماعيلى العنيد وتعتبر تلك المباراة التى ستجمع بين الفريقين الاهلى والإسماعيلي هى مباراة مشهود لها بالندية الشديدة والقوة لما شهده تاريخ المواجهات التى جمعت بين الفريقين من منافسة قوية بين الفريقين وقد استعد النادى الاهلى للدورى بعمل مجموعة من الانتقالات خلال فترة الانتقالات الشتوية وابرزها سليمان كوليبالى وعمرو بركات وايضا اللاعب المخدرم احمد حمودى لاعب الزمالك السابق والذى خاض مجموعة من التجارب الاحترافية القوية فى دول الخليج ويحشد كلا الناديين قواهما من اجل تلك المواجهة بالتدريب الجيد واعداد اللاعبين من اجل الفوز بتلك المباراة ومن اجل تلك المباراة القوية اعلن اليوم الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة المدرب المخدرم حسام البدرى القائمة التى ستخوض المباراة القوية امام نادى الاسماعيلي القوى ولقد ضمت القائمة كل من :

شريف إكرامى – محمد الشناوى – حسام غالى – عماد متعب – حسام عاشور- – أحمد عادل – أحمد حجازى – محمد نجيب – صالح جمعة – كريم نيدفيد – جونيور أجاى – سعد سمير – وليد سليمان – مؤمن زكريا – صبرى رحيل – عمرو جمال – محمد هانى – عمرو بركات -أكرم توفيق – كوليبالى – على معلول – ميدو جابر

ولقد استبعد الجهاز مجموعة من اللاعبين الكبار منهم رمانة الكرة المصرية اللاعب المخدرم عبدالله السعيد مسعد عوض وحسين السيد وأحمد فتحى وباسم على ورامى ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وأحمد حمودى

تفاصيل التدريب واستعداد النادى الاهلى

ولقد حدد الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة المدير الفنى حسام البدرى وبنسبة كبيرة، التشكيل المحتمل الذى سيخوض به المباراة القوية امام الاسماعيلى غدا فى اطار الجولة الـ18 لمسابقة الدورى العام الممتاز على ملعب الجيش بالسويس.و لقد خاض فريق الأهلى مرانه الاخير صباح اليوم، ثم توجّه الفريق الى مدينة العين السخنة للمبيت بها حتى يحين موعد اللقاء القوى مع الاسماعيلى .ومن المنتظر أن يلعب الاهلى هذه المواجهة القوية بتشكيل مكوّن من، شريف إكرامى، أمامه سعد سمير وأحمد حجازى ومحمد هانى ويعود على معلول لقيادة جبهتة اليسرى بالنادى الاهلى بعد استبعاد حسين السيد نهائيا من القائمة ، كما يعود النجم حسام غالى للمشاركة كأساسيا بجوار النجم حسام عاشور، ويلعب حسام البدرى بالثلاثى القوى مؤمن زكريا ووليد سليمان وصالح جمعة بجانب النيجيرى المشاكس جونيور أجايى، ومن المنتظر ان تكون المباراه فى تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.