الأهلي يسعى لتخطي الإسماعيلي و استئناف مشواره بالدوري

يريد النادي الأهلي تعويض خساراته والاستفاقة بعد خسارته السوبر المصري أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك من خلال مبارته مع نادي الإسماعيلي في بداية مشواره بالدوري مرة أخري بعد استكمال الدوري مرة أخرى ، ويستضيف نادي الإسماعيلي علي ملعب السويس النادي الأهلي في المبارة المنتظرة بينهم في الدور الثامن عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وسوف تقام المبارة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 15-2-2017 ، ويذكر أن النادي الأهلي يتصدر جدول المسابقة بمجموع نقاط 45 نقطة من سبعة عشر مباره وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الثاني نادي مصر المقاصة والذي يتبقى له مباره مؤجلة مع نادي الزمالك ، ويحتل النادي الإسماعيلي المركز العاشر بجدول المسابقة ويملك من النقاط 22 نقطة من 17 مباره أيضا أيضا ، والجدير بالذكر أن عشاق نادي آلإسماعيلي لا يرضون عن هذا المركز ويطمحون بمركز متقدم للدراويش . وقد فاز النادي الأهلي بالدور الأول من الدوري الممتاز علي نادي الإسماعيلي بهدف وحيد من ضربة جزاء أحرزها اللاعب عبد لله السعيد .

خسر النادي الأهلي أول بطولة له هذا الموسم مع مديره الفني حسام البدري أمام نادي الزمالك بدولة الإمارات بركلات الجزاء الترجيحية بمباره كأس السوبر المصري ، وقد صرح المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري بعد خسارته لقاء السوبر أمام نادي الزمالك علي أنه يجب علي الفريق وجهازه الفني تجاز هذه المحنة والرجوع سريعا لاستعادة الثقة من أجل الحفاظ علي لقب الدوري مؤكدا علي أن النادي الأهلي يملك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات العالية التي تؤهلهم في تجاوز هذه المرحلة بسهولة جدا والعودة إلي الانتصارات ومصالحة الجماهير مرة أخري عن طريق الفوز بالدوري ، ويذكر أن المارد الأحمر انه الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز متصدرا لجدول الدوري بدون هزيمة واحدة وقد حقق في سبعه عشر مباره 14 نصر وثلاثة تعادلات فقط ، ويستعين حسام البدري بالصفقات الجديدة التي عقدها النادي الأهلي بالانتقالات الشتوية بإدراج اللاعبين كوليبالي وعمرو بركات لقائمة الفريق لمواجهة النادي الإسماعيلي بعد أن تم أخراجهم من مباره السوبر

الإسماعيلي

يطمح النادي الإسماعيلي في الخروج من منتصف جدول الدوري والوصول الي المربع الذهبي ويريد أن يبدأ هذه الصحوة في بداية الدوري مرة أخري وأمام النادي الأهلي وقد صرح المدير الفني للنادي الإسماعيلي “فرانز ستراكا ” أنه يري مباره فريقه أمام النادي الأهلي سوف تكون مختلفة علي غير عاداتها وسوف يبذل الكل أكثر من جهده لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي متصدر الدوري ولمصالحة عشاق الدراويش ويسعى المدير الفني للإسماعيلي الفوز علي النادي الأهلي بإدراجه الصفقات الجديدة للنادي الإسماعيلية بقائمة المبارة وهم اللاعب الغاني ريتشار واللاعب كالدريون واللاعبين المصرين محمد هشام وإسلام عبد النعيم بالإضافة إلي اللاعب نادر رمضان .