قائمة النادي الأهلي والإسماعيلي لمباره اليوم وتأكيد غياب أحمد فتحي و السعيد عن الأهلي

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي ، حسام البدري قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدور الثامن عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز وسوف تشهد قائمة النادي الأهلي وجود اللاعب “سليماني كوليبالي” واللاعب ” عمرو بركات ” لأول مرة يشاركو مع النادي الأهلي منذ انضمامهما إلي صفوف الفريق منذ الانتقالات الشتوية واستبعد المدير الفني للنادي الأهلي اللاعبين عبد الله السعيد وأحمد فتحي واللاعب حسين السيد بسبب شكوي اللاعبين من الإجهاد .

قائمة النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أتت قائمة النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي ن بحراسة المرمي اللاعبين شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، أحمد عادل ، واللاعبين أحمد حجازي ، سعد سمير ، محمد نجيب ، محمد هاني ، علي معلول، صبري رحيل ، وبخط الوسط اللاعبين حسام عاشور ، صالح جمعة ، حسام غالي ، كريم نيدفيد، جونيور أجايي ، وليد سليمان ، مؤمن زكريا، عمرو بركات ، ميدو جابر، أكرم توفيق ، وبخط الهجوم اللاعبين : عمرو جمال ، عماد متعب ، والمنضم حديثا سليماني كوليبالي .

غيابات النادي الأهلي

يغيب عن المباره اللاعب عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي بسبب الأجهاد لكنه قد قام بعمل تدريبات تأهيلية بالجم علي هامش تمرينات الفريق ، ويذكر أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي بالعضلة الخلفية منذ عودته من مشاركته مع منتخب بلاده بأمم أفريقيا بالجابون ، ويغيب عبدالله السعيد للمرة الثالثة علي التوالي منذ عودته من المشاركة بأمم أفريقيا مع منتخب بلاده بالجابون ، ويذكر أن سيد معوض عاد للتدريبات الجماعية بعد غيابه عن التدريبات بسبب مرض والده ،

ويذكر أن لجنة الحكام بالأتحاد المصري لكرة القدم بتعين الحكم ” محمود البنا “حكم بمبارة الأهلي والإسماعيلي ويساعده أحمد حسام طه وهاي عبدالفتاح، وطارق سامي حكم رابعا للمبارة .

قائمة الإسماعيلي

شهدت قائمة الإسماعيلي غياب اللاعب “يوشا” وكريم بامبو وشريف عبدالفضيل ومحمود حمد ، وتم تعويض غيابات الفريق بالصفقات الجديدة فشهدت القائمة تواجد اللاعب الغاني ريتشارد واللاعب كالدريون ، واللاعبين محمد هشام ونادر رمضان وإسلام عبد النعيم .

وتضم قائمة الإسماعيلي : محمد عواد ومحمد مجدي بحراسة المرمى ، وريتشارد بافور ، محمد متولي ، محمد عادل ، باهر المحمدي ، بهاء مجدي ، محمد هاشم . وبخط الوسط محمد فتحي ، وحسني عبدربه ، وإبراهيم حسن وإسلام عبدالنعيم ، عماد حمدي ، عمر الوحش ، نادر رمضان ، وبخط الهجوم : كالديرون ، أحمد الصعيدي ، شكري نجيب .