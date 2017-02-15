“أحمد الفريدي” نجم نادي النصر السعودي يفتتح “حلويات الفريدي” بالرياض

افتتح نجم نادي النصر السعودي، “أحمد الفريدي”، مؤخرًا محل حلويات خاص له، حيث أطلق على المحل أسم “حلويات الفريدي” بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث اختار النجم النصراوي أن يكون محله التجاري في العاصمة السعودية، حيث مدينة الرياض السعودية، وقد اختار نجم نادي النصر أن يكون محله متخصص فى تقديم عدد كبير من الحلويات الشهيرة والمميزة، وقد نشرت الصحف السعودية أنه قد شارك فى افتتاح محل النجم الفريدي عدد كبير من رفقائه من لاعبي كرة القدم بجميع الأندية السعودية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجماهير المحبة للاعب الشاب، حيث لاقى الإفتتاح تواجد غفير.

صرح اللاعب وليد عبد الله، حارس مرمي فريق النصر السعودي الجديد، للمراسلين الإعلاميين على حسب ما نشرت جريدة العربية، أنه قد قرر حضور هذا الإفتتاح من أجل أن الحلوى فى هذا اليوم سوف تكون مجانية، ومن جهة أخري قد أيد اللاعب وليد عبد الله فكرة الإستثمار التجاري وعمل المشروعات التجارية، كما شارك فى الإفتتاح كلاً من وليد وهوساوي والغامدي، وجاءت تصريحات المدافع الكروي “خالد الغامدي”، فى الإفتتاح أن اللاعب أحمد الفريدي، يعد أحد لاعبي نادي النصر الذين يمتازون بالأخلاق بجانب المهارة الكروية.

جاءت تصريحات أحمد الفريدي فى افتتاح محل الحلويات الفريدي، قائلا: “كابتن حسين مميز وله تاريخ وباع وفي النهاية هي مجرد اراء ونقاط، الكل يبحث عن مصلحة النادي، يا رب لك الحمد وجهات النظر تساوت ونأمل الفترة المقبلة ان يكون اكثر تأثير على الفريق”.