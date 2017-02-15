نواب بالبرلمان يتقدمون بطلبات إحاطة لوزير الشباب والرياضة بسبب نقل مقر الاتحاد الافريقي “للسلة”

تلقي أزمة نقل مقر الاتحاد الإفريقى لكرة السلة من القاهرة إلى أبيدجان بظلالها على البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، كما تعمل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس لمعرفة حقيقة غلق مقر الاتحاد الإفريقى لكرة السلة بالقاهرة و نقله إلى أبيدجان، حيث أعلنت اللجنة عن تمسكها بوجود المقر فى القاهرة وعدم نقله , ومن المنتظر أن تعقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة للاستماع إليه فيما يتعلق بنقل المقر إلى كوت ديفوار .

رضا البلتاجي:”نقل المقر له خسائر سياسية ومادية” .

حيث تقدم النائب رضا البلتاجى عضو لجنة الشباب والرياضة بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل,وطلب إحاطة آخر لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بخصوص نقل مقر الاتحاد الإفريقى لكرة السلة من القاهرة إلى كوت ديفوار, وأشارالبلتاجى فى طلبه إلى تقاعس الحكومة والمسئولين فى توفير قطعة أرض بمساحة 2500 متر لبناء المقر الجديد بطلب من الاتحاد الافريقي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يترتب عليه خسائر سياسية ورياضة ومادية ,كما تقدم البلتاجى بطلب إحاطة آخر لرئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة بشأن الصدام بين جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “عيسى حياتو” وما تردد عن إحالته للنيابة ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بشأن حقوق بث بطولة الأمم الأفريقية ,من جانبه أكد النائب “محمد فرج عامر” رئيس لجنة الشباب والرياضة , أنه تقدم بطلب لوزير الشباب والرياضة و رئيس الوزراء لمعرفة حقيقة نقل مقر الاتحاد الإفريقى لكرة السلة من القاهرة إلى ساحل العاج , وأضاف عامر أن تقدم بسؤال لمعرفة الأمر وتوضيح حقيقة نقل مقر الاتحاد الإفريقى لكرة السلة، وأن اللجنة ستوجه السؤال لوزير الشباب والرياضة، لتستمع إليه في هذا الامر, بينما أكد النائب “سمير البطيخى” عضو لجنة الشباب والرياضة , على أن اللجنة ستستمع فى اجتماعا لوزير الشباب والرياضة حول حقيقة نقل مقر الاتحاد الإفريقى لكرة السلة من القاهرة , مشيراً إلى أن الدولة تعمل على إعادة مصر إلى القارة السمراء، وأكد البطيخى أن اللجنة ستبذل ما في وسعها لعدم نقل المقر من القاهرة، كما ستعمل اللجنة على توفير مقر للاتحاد الإفريقى لكرة السلة، وقدم البطيخي اقتراحا بأن يكون المقر الجديد للاتحاد الإفريقى لكرة السلة بالعاصمة الإدارية الجديدة .