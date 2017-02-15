الأهلى السعودي: المسؤل الإعلامي يصرح إعلام نادى الهلالي “أعرج” !

جاءت تصريحات، “ماجد الفهمي”، مدير المركز الإعلامي التابع للنادي الأهلي السعودي، أنه قد سبق له وأن أصدر بيان يوم الثلاثاء الماضي ردًا على التساؤلات الواردة بشأن رأى النادي من التحكيم المحلي، حيث جاء فى البيان الرد الكامل على كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وقد شدد الفهمي على أن نادى الأهلي السعودي لم يسبق له وأن عمل على الإستفادة من أخطاء الحكام المحليين فى اى مناسبة على الإطلاق، ومن جهة أخر أن جماهير النادي الاهلى لا تقبل بأن لاعبيها المفضلين أن يقوموا باللإستفادة من هذه الأخطاء، وقد أشار الفهمي فى تصريحه أن سبب تمسكهم بهذه المبادئ لأن نادي الأاهلى السعودي العريق قد تعودوا على إنجاز بطولاته بشكل صافى لكى تكون واضحة ونقية أمام الجميع.

صرح أحمد الفهمي فى حديثه الإعلامي مع إذاعة “ufm” حول اللقاء الأخير الذى خاضه لاعبي فريق الأهلى السعودي مع نظيره من لاعبي فريق القادسية السعودي، أن ما حدث على موقع التواصل الإجتماعي بهذا الشأن يلقب بـ “يوم الانبراشات العالمي”، حيث لقبه بيوم التباكي، حيث خاض هذا التباكي على موقع تويتر عدد من الإعلاميين التابعين لفريق الهلال السعودي على وجه الخصوص بعد مباراة القادسية، لينتهى المطاف بأن مثل هذا الإعلام يجب أن يلقب بـ “اعلام أعرج”.

وأكمل الفهيمي تصريحاته قائلاً: “سنقوم بطلب حكام اجانب لجميع مبارياتنا من الطواقم المتبقية لدينا أو بالاتفاق مع الاندية بما فيهم الهلال”، حيث أنهى تصريحاته الإعلامية قائلاً: “الأهلي عمل على انتقاء اللاعبين واعداد هذا الفريق من عام 2010، ولكن على الأهلي أن يهزم الخصم والحكم داخل الملعب”.