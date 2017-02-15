ريال مدريد يلتقي بنابولي في مباراة صعبه للغاية اليوم الاربعاء

يستضيف نادي ريال مدريد الأسباني نادي نابولي الايطالي في ملعبه ووسط جمهوره “ملعب سنتياجو برنابيو” ,وذلك في اطار دور ال16 بدوري أبطال أوروبا والمقرر اقامة المباراة اليوم الاربعاء في 9:45 مساءً.

وتعد مباراة اليوم صعبة للغاية بالنسبة للنادي الملكي ,برغم انه يدخل المباراة اليوم الأربعاء بعدم وجود اصابات مؤثرة في الفريق وذلك عكس ماحدث له في بداية مشواره ,والتي شهدت اصابة جاريث بيل ولوكا مودريتش وتوني كروس والكثير والكثير من اللاعبين المهمين والذين أثروا على أداء الفريق الفتره الماضية.

ويذكر أن لقاء الفريقين يدعو للتفاؤل بالنسبة للريال رغم صعوبة المباراة اليوم واختلاف ظروفها ,حيث التقي الناديان مرتين فقط أحدهما فاز بها الريال والاخري تعادل الفريقان باجمالي 4 اهداف منهم ثلاثة لصالح الرايل وواحد لصالح نابولي.

ويتفوق النادي الملكي ريال مدريد تاريخيا ليس فقط على نادي نابولي وانما ايضا على اندية ايطاليا عموما في المواجهات التي جمعتهم منذ بداية تاريخ النادي الملكي ,وبالرغم من ذلك فان الريال عليه بالحذر والقلق الشديدين مع تألق نابولي وخاصة وأن تلك المقابلات في دور 16 لابد أن تكون اقصائية لاحد الفريقين من البطولة

حيث تشير الاصائيات التاريخية بين نادي ريال مدريد وأندية ايطاليا الى ان الريال قد فاز ب31 مباراة مقابل 25 مباراة للاندية الايطالية بينما تعادل في 11مباراة فقط ,بينما استطاع الملكي تسجيل 98 هدفا واستقبل 85 هدفا في مرماه من اندية ايطاليا ,مما يؤكد على تفوق الريال بشكل كبير على كافة الاندية الايطالية مجمعه.

ومع ذلك ,تشير نتائج الادوار الاقصائية في دوري الابطال على تفوق اندية ايطاليا حيث خرج ريال مدريد من البطولة في 8 مباريات على يد اندية ايطاليا بينما تأهل في 3 مباريات فقط.

ويذكر أن النادي الأسباني برشلونة غريم ريال مدريد الدائم ,قد خسر امس مباراة هامة على يد نادي باريس سان جيرمان بنتيجة مدوية حيث استطاع باريس سان جيرمان الفوز على ملعبه باربعة اهداف نظيفه في ذهاب نفس الدور لدوري الابطال.